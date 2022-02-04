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بالصور.. 16 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تعبر منفذ الوديعة متوجهة إلى اليمن

مركز الملك سلمان يشارك في إطلاق خطة الاستجابة الإقليمية للمهاجرين "MRP" للقرن الأفريقي

عبرت 16 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 27 يناير حتى 2 فبراير 2022م، تحمل على متنها 900 سلة غذائية و7.982 حقيبة شتوية، فضلاً عن المواد الطبية التي تزن 137 طنًا و 819 كيلوغرامًا متوجهة لمحافظات عدن، مأرب، المهرة، الضالع، تعز، شبوة.
ويأتي ذلك ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

حفل إطلاق منظمة الهجرة الدولية
من ناحية أخرى، شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية - عبر الاتصال المرئي- أمس في حفل إطلاق منظمة الهجرة الدولية خطة الاستجابة الإقليمية للمهاجرين (MRP) للقرن الأفريقي واليمن لعام 2022م.
وأشاد ممثل المركز مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز خلال كلمة له بهذه المناسبة بالعلاقات المتميزة والتعاون المستمر بين مركز الملك سلمان للإغاثة والمنظمة الدولية للهجرة، مثنيًا على الدور الذي تقوم به المنظمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للنازحين والمهجرين واللاجئين في العالم ودعمها المقدم للحكومات المضيفة لضمان صمود اللاجئين.
وأشار البيز إلى أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعًا مقلقًا في معدلات الهجرة والنزوح جراء الصراعات والصعوبات الاقتصادية والكوارث لاسيما في منطقة القرن الأفريقي، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بمسؤولياتها الإنسانية الدولية، وتحرص على الاستمرار في لعب دور إيجابي في الجهود الإقليمية والدولية للتعامل مع هذه التحديات في إطار القوانين والمواثيق الدولية.
وأضاف البيز أن الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر شكلت تحديًا كبيرًا للمملكة والعديد من دول العبور والمقصد، مما يتطلب بذل جهود مشتركة لحل الأسباب الرئيسة التي تؤدي إلى الهجرة والنزوح داخل المنطقة، من خلال تنفيذ سياسات وبرامج تساعد في تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز التنمية والبنية التحتية وإيجاد فرص العمل في جميع أنحاء المنطقة.
وتطرق مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة إلى مساهمة المركز منذ إنشائه في عام 2015م لمساندة المهاجرين واللاجئين والنازحين بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، حيث وقع المركز اتفاقيات مع المنظمة لتنفيذ 26 مشروعًا في اليمن وميانمار والصومال وسوريا بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 105 ملايين دولار أمريكي، مؤكداً التزام المركز بتقديم المساعدات الإنسانية لتحسين أوضاع المهاجرين واللاجئين والنازحين.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منفذ الوديعة

الرئيسية/ أخبار العالم

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بالصور.. 16 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تعبر منفذ الوديعة متوجهة إلى اليمن
سبق

عبرت 16 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 27 يناير حتى 2 فبراير 2022م، تحمل على متنها 900 سلة غذائية و7.982 حقيبة شتوية، فضلاً عن المواد الطبية التي تزن 137 طنًا و 819 كيلوغرامًا متوجهة لمحافظات عدن، مأرب، المهرة، الضالع، تعز، شبوة.
ويأتي ذلك ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

حفل إطلاق منظمة الهجرة الدولية
من ناحية أخرى، شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية - عبر الاتصال المرئي- أمس في حفل إطلاق منظمة الهجرة الدولية خطة الاستجابة الإقليمية للمهاجرين (MRP) للقرن الأفريقي واليمن لعام 2022م.
وأشاد ممثل المركز مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز خلال كلمة له بهذه المناسبة بالعلاقات المتميزة والتعاون المستمر بين مركز الملك سلمان للإغاثة والمنظمة الدولية للهجرة، مثنيًا على الدور الذي تقوم به المنظمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للنازحين والمهجرين واللاجئين في العالم ودعمها المقدم للحكومات المضيفة لضمان صمود اللاجئين.
وأشار البيز إلى أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعًا مقلقًا في معدلات الهجرة والنزوح جراء الصراعات والصعوبات الاقتصادية والكوارث لاسيما في منطقة القرن الأفريقي، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بمسؤولياتها الإنسانية الدولية، وتحرص على الاستمرار في لعب دور إيجابي في الجهود الإقليمية والدولية للتعامل مع هذه التحديات في إطار القوانين والمواثيق الدولية.
وأضاف البيز أن الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر شكلت تحديًا كبيرًا للمملكة والعديد من دول العبور والمقصد، مما يتطلب بذل جهود مشتركة لحل الأسباب الرئيسة التي تؤدي إلى الهجرة والنزوح داخل المنطقة، من خلال تنفيذ سياسات وبرامج تساعد في تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز التنمية والبنية التحتية وإيجاد فرص العمل في جميع أنحاء المنطقة.
وتطرق مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة إلى مساهمة المركز منذ إنشائه في عام 2015م لمساندة المهاجرين واللاجئين والنازحين بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، حيث وقع المركز اتفاقيات مع المنظمة لتنفيذ 26 مشروعًا في اليمن وميانمار والصومال وسوريا بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 105 ملايين دولار أمريكي، مؤكداً التزام المركز بتقديم المساعدات الإنسانية لتحسين أوضاع المهاجرين واللاجئين والنازحين.

04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
03:12 PM

بالصور.. 16 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تعبر منفذ الوديعة متوجهة إلى اليمن

مركز الملك سلمان يشارك في إطلاق خطة الاستجابة الإقليمية للمهاجرين "MRP" للقرن الأفريقي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عبرت 16 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 27 يناير حتى 2 فبراير 2022م، تحمل على متنها 900 سلة غذائية و7.982 حقيبة شتوية، فضلاً عن المواد الطبية التي تزن 137 طنًا و 819 كيلوغرامًا متوجهة لمحافظات عدن، مأرب، المهرة، الضالع، تعز، شبوة.
ويأتي ذلك ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

حفل إطلاق منظمة الهجرة الدولية
من ناحية أخرى، شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية - عبر الاتصال المرئي- أمس في حفل إطلاق منظمة الهجرة الدولية خطة الاستجابة الإقليمية للمهاجرين (MRP) للقرن الأفريقي واليمن لعام 2022م.
وأشاد ممثل المركز مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز خلال كلمة له بهذه المناسبة بالعلاقات المتميزة والتعاون المستمر بين مركز الملك سلمان للإغاثة والمنظمة الدولية للهجرة، مثنيًا على الدور الذي تقوم به المنظمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للنازحين والمهجرين واللاجئين في العالم ودعمها المقدم للحكومات المضيفة لضمان صمود اللاجئين.
وأشار البيز إلى أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعًا مقلقًا في معدلات الهجرة والنزوح جراء الصراعات والصعوبات الاقتصادية والكوارث لاسيما في منطقة القرن الأفريقي، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بمسؤولياتها الإنسانية الدولية، وتحرص على الاستمرار في لعب دور إيجابي في الجهود الإقليمية والدولية للتعامل مع هذه التحديات في إطار القوانين والمواثيق الدولية.
وأضاف البيز أن الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر شكلت تحديًا كبيرًا للمملكة والعديد من دول العبور والمقصد، مما يتطلب بذل جهود مشتركة لحل الأسباب الرئيسة التي تؤدي إلى الهجرة والنزوح داخل المنطقة، من خلال تنفيذ سياسات وبرامج تساعد في تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز التنمية والبنية التحتية وإيجاد فرص العمل في جميع أنحاء المنطقة.
وتطرق مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة إلى مساهمة المركز منذ إنشائه في عام 2015م لمساندة المهاجرين واللاجئين والنازحين بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، حيث وقع المركز اتفاقيات مع المنظمة لتنفيذ 26 مشروعًا في اليمن وميانمار والصومال وسوريا بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 105 ملايين دولار أمريكي، مؤكداً التزام المركز بتقديم المساعدات الإنسانية لتحسين أوضاع المهاجرين واللاجئين والنازحين.

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