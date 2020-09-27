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4 فنانين سعوديين يشاركون احتفالات العالم بـ"يوم السياحة" في الغردقة

ضم مشاركين من 12 دولة

شهدت مدينة الغردقة المصرية مهرجانًا عالميًّا للفنون، أُقيم بطريق "الممشى السياحي" بالغردقة بمشاركة فنية سعودية غير مسبوقة بلوحات تشكيلية عدة، تتميز بالإبداع.

وضم الوفد السعودي أربعة فنانين، هم: ماني غيث ونهار مرزوق وروزانا المنصوري ومحمد حيدر.

وأعرب الفنانون عن سعادتهم بتلك المشاركة مشيدين بالتنظيم في مدينة الغردقة السياحية.

وشارك ١٢٠ فنانًا وفنانة من ١٢ دولة عربية ضمن احتفالات وزارة السياحة بيوم السياحة العالمي.

وجاءت أبرز المشاركات من مصر ولبنان وروسيا وبيلاروسيا وبلجيكا وأوكرانيا وإنجلترا وتركيا والسعودية وفلسطين.

ويشمل الكرنفال أربعة أقسام، بينها التشكيل المجسَّم، والرسم والتصوير على المجسمات، والسيرف بورد، إضافة لفرق موسيقية واستعراضية يوميًّا، تقدِّم إبداعاتها أمام الجمهور بالممشى السياحي، وحفل ختام يضم افتتاح معارض الفنون المختلفة من فيديو آرت والأعمال المركَّبة والتجهيز في الفراغ والنحت والتصوير بجانب مشاركة فرقة أوركسترا مصر.

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4 فنانين سعوديين يشاركون احتفالات العالم بـ"يوم السياحة" في الغردقة
سبق

شهدت مدينة الغردقة المصرية مهرجانًا عالميًّا للفنون، أُقيم بطريق "الممشى السياحي" بالغردقة بمشاركة فنية سعودية غير مسبوقة بلوحات تشكيلية عدة، تتميز بالإبداع.

وضم الوفد السعودي أربعة فنانين، هم: ماني غيث ونهار مرزوق وروزانا المنصوري ومحمد حيدر.

وأعرب الفنانون عن سعادتهم بتلك المشاركة مشيدين بالتنظيم في مدينة الغردقة السياحية.

وشارك ١٢٠ فنانًا وفنانة من ١٢ دولة عربية ضمن احتفالات وزارة السياحة بيوم السياحة العالمي.

وجاءت أبرز المشاركات من مصر ولبنان وروسيا وبيلاروسيا وبلجيكا وأوكرانيا وإنجلترا وتركيا والسعودية وفلسطين.

ويشمل الكرنفال أربعة أقسام، بينها التشكيل المجسَّم، والرسم والتصوير على المجسمات، والسيرف بورد، إضافة لفرق موسيقية واستعراضية يوميًّا، تقدِّم إبداعاتها أمام الجمهور بالممشى السياحي، وحفل ختام يضم افتتاح معارض الفنون المختلفة من فيديو آرت والأعمال المركَّبة والتجهيز في الفراغ والنحت والتصوير بجانب مشاركة فرقة أوركسترا مصر.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
10:09 PM

4 فنانين سعوديين يشاركون احتفالات العالم بـ"يوم السياحة" في الغردقة

ضم مشاركين من 12 دولة

A A A
خالد خليل - الرياض
0
4,596

شهدت مدينة الغردقة المصرية مهرجانًا عالميًّا للفنون، أُقيم بطريق "الممشى السياحي" بالغردقة بمشاركة فنية سعودية غير مسبوقة بلوحات تشكيلية عدة، تتميز بالإبداع.

وضم الوفد السعودي أربعة فنانين، هم: ماني غيث ونهار مرزوق وروزانا المنصوري ومحمد حيدر.

وأعرب الفنانون عن سعادتهم بتلك المشاركة مشيدين بالتنظيم في مدينة الغردقة السياحية.

وشارك ١٢٠ فنانًا وفنانة من ١٢ دولة عربية ضمن احتفالات وزارة السياحة بيوم السياحة العالمي.

وجاءت أبرز المشاركات من مصر ولبنان وروسيا وبيلاروسيا وبلجيكا وأوكرانيا وإنجلترا وتركيا والسعودية وفلسطين.

ويشمل الكرنفال أربعة أقسام، بينها التشكيل المجسَّم، والرسم والتصوير على المجسمات، والسيرف بورد، إضافة لفرق موسيقية واستعراضية يوميًّا، تقدِّم إبداعاتها أمام الجمهور بالممشى السياحي، وحفل ختام يضم افتتاح معارض الفنون المختلفة من فيديو آرت والأعمال المركَّبة والتجهيز في الفراغ والنحت والتصوير بجانب مشاركة فرقة أوركسترا مصر.

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