النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير الشرقية: رؤية المملكة ارتكزت على البحث العلمي لتطوير المجتمع

خلال لقائه مدير عام التعليم بالمنطقة وفريق شركة "تطوير"

التقى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان، ومنسوبي فريق عمل شركة تطوير التعليم بالإدارة.

وخلال اللقاء اطلع أمير المنطقة على شرحٍ مفصل عن المشروعات التي تنفذها شركة تطوير التعليم في المنطقة الشرقية، والتي شملت مشروعات إنشاء المباني والمرافق التعليمية، ومشروعات التشغيل والصيانة للمرافق التعليمية، منوهاً بما توليه قيادة المملكة من اهتمام بقطاع التعليم، باعتباره الركيزة الأولى في التنمية، والمسار الذي تبنى فيه الأجيال القادمة، وعليه ارتكزت رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع متطور.

من جانبه نوه مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان بحرص أمير المنطقة الشرقية، على متابعته الدائمة والمستمرة لشؤون التعليم ومنسوبيه، وحرصه على أن يكون القطاع التعليمي في المنطقة مشاركاً فاعلاً، ومساهماً نشطاً في الحراك التنموي الذي تشهده المنطقة، مبيناً أن شركة تطوير التعليم، تعمل بتنسيق وتكامل مع الجهات المعنية في إدارات التعليم بالمنطقة من أجل تحقيق الأهداف والخطط المعدة لتطوير وتمكين القطاع التعليمي.

أمير الشرقية مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمير الشرقية: رؤية المملكة ارتكزت على البحث العلمي لتطوير المجتمع
سبق

التقى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان، ومنسوبي فريق عمل شركة تطوير التعليم بالإدارة.

وخلال اللقاء اطلع أمير المنطقة على شرحٍ مفصل عن المشروعات التي تنفذها شركة تطوير التعليم في المنطقة الشرقية، والتي شملت مشروعات إنشاء المباني والمرافق التعليمية، ومشروعات التشغيل والصيانة للمرافق التعليمية، منوهاً بما توليه قيادة المملكة من اهتمام بقطاع التعليم، باعتباره الركيزة الأولى في التنمية، والمسار الذي تبنى فيه الأجيال القادمة، وعليه ارتكزت رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع متطور.

من جانبه نوه مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان بحرص أمير المنطقة الشرقية، على متابعته الدائمة والمستمرة لشؤون التعليم ومنسوبيه، وحرصه على أن يكون القطاع التعليمي في المنطقة مشاركاً فاعلاً، ومساهماً نشطاً في الحراك التنموي الذي تشهده المنطقة، مبيناً أن شركة تطوير التعليم، تعمل بتنسيق وتكامل مع الجهات المعنية في إدارات التعليم بالمنطقة من أجل تحقيق الأهداف والخطط المعدة لتطوير وتمكين القطاع التعليمي.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
04:15 PM

أمير الشرقية: رؤية المملكة ارتكزت على البحث العلمي لتطوير المجتمع

خلال لقائه مدير عام التعليم بالمنطقة وفريق شركة "تطوير"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
54

التقى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان، ومنسوبي فريق عمل شركة تطوير التعليم بالإدارة.

وخلال اللقاء اطلع أمير المنطقة على شرحٍ مفصل عن المشروعات التي تنفذها شركة تطوير التعليم في المنطقة الشرقية، والتي شملت مشروعات إنشاء المباني والمرافق التعليمية، ومشروعات التشغيل والصيانة للمرافق التعليمية، منوهاً بما توليه قيادة المملكة من اهتمام بقطاع التعليم، باعتباره الركيزة الأولى في التنمية، والمسار الذي تبنى فيه الأجيال القادمة، وعليه ارتكزت رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع متطور.

من جانبه نوه مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان بحرص أمير المنطقة الشرقية، على متابعته الدائمة والمستمرة لشؤون التعليم ومنسوبيه، وحرصه على أن يكون القطاع التعليمي في المنطقة مشاركاً فاعلاً، ومساهماً نشطاً في الحراك التنموي الذي تشهده المنطقة، مبيناً أن شركة تطوير التعليم، تعمل بتنسيق وتكامل مع الجهات المعنية في إدارات التعليم بالمنطقة من أجل تحقيق الأهداف والخطط المعدة لتطوير وتمكين القطاع التعليمي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,318
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,256
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,633
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,043

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة