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‫شاهد .. لجنة متابعة مساكن العمال تتفقد 3 آلاف عامل في "وادي الدواسر"

‫أكدت على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمشاركة عدد من الجهات

نفذت اللجنة المشكلة لمتابعة وتقييم مقرات سكن العمالة الوافدة في محافظة وادي الدواسر، عدداً من الجولات التفتيشية على المجمعات السكنية، التي تضم أكثر من ثلاثة آلاف عامل أثناء فترة منع التجول.

‫وجاءت الجولات بهدف التأكد من اتباع الشروط والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وملاءمة مساكن العمال للاشتراطات المتعلقة بمساكن العمال، وذلك بمشاركة فاعلة من عدة جهات تمثلت في المحافظة والبلدية والشرطة والتجارة ومكتب العمل ومستشفى وادي الدواسر العام".

‫وأكدت اللجنة على ضرورة توفر مطهرات اليدين، ونظافة دورات المياه وجميع أرجاء المسكن، بما في ذلك المداخل والممرات، مع توفر الصابون في دورات المياه، ومطهرات الأسطح المطابقة للمواصفات، مع ضرورة توفير غرفة للعزل لمواجهة أي طارئ.

‫وشددت على منع الزحام داخل غرف السكن، وضمان التباعد الاجتماعي، إلى جانب أن يكون عدد دورات المياه مناسباً لعدد العمال.

‫وأوضح محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود، أن هذه الإجراءات تأتي بتوجيه من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، لضمان السلامة الصحية للمجتمع بمكوناته كافة (مواطنين ومقيمين) وذلك عبر اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID19) وانطلاقاً من مسؤولية منشآت القطاع الخاص تجاه العمالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‫شاهد .. لجنة متابعة مساكن العمال تتفقد 3 آلاف عامل في "وادي الدواسر"
سبق

نفذت اللجنة المشكلة لمتابعة وتقييم مقرات سكن العمالة الوافدة في محافظة وادي الدواسر، عدداً من الجولات التفتيشية على المجمعات السكنية، التي تضم أكثر من ثلاثة آلاف عامل أثناء فترة منع التجول.

‫وجاءت الجولات بهدف التأكد من اتباع الشروط والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وملاءمة مساكن العمال للاشتراطات المتعلقة بمساكن العمال، وذلك بمشاركة فاعلة من عدة جهات تمثلت في المحافظة والبلدية والشرطة والتجارة ومكتب العمل ومستشفى وادي الدواسر العام".

‫وأكدت اللجنة على ضرورة توفر مطهرات اليدين، ونظافة دورات المياه وجميع أرجاء المسكن، بما في ذلك المداخل والممرات، مع توفر الصابون في دورات المياه، ومطهرات الأسطح المطابقة للمواصفات، مع ضرورة توفير غرفة للعزل لمواجهة أي طارئ.

‫وشددت على منع الزحام داخل غرف السكن، وضمان التباعد الاجتماعي، إلى جانب أن يكون عدد دورات المياه مناسباً لعدد العمال.

‫وأوضح محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود، أن هذه الإجراءات تأتي بتوجيه من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، لضمان السلامة الصحية للمجتمع بمكوناته كافة (مواطنين ومقيمين) وذلك عبر اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID19) وانطلاقاً من مسؤولية منشآت القطاع الخاص تجاه العمالة.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
11:37 PM

‫شاهد .. لجنة متابعة مساكن العمال تتفقد 3 آلاف عامل في "وادي الدواسر"

‫أكدت على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمشاركة عدد من الجهات

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خلف الدوسري - وادي الدواسر
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2,033

نفذت اللجنة المشكلة لمتابعة وتقييم مقرات سكن العمالة الوافدة في محافظة وادي الدواسر، عدداً من الجولات التفتيشية على المجمعات السكنية، التي تضم أكثر من ثلاثة آلاف عامل أثناء فترة منع التجول.

‫وجاءت الجولات بهدف التأكد من اتباع الشروط والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وملاءمة مساكن العمال للاشتراطات المتعلقة بمساكن العمال، وذلك بمشاركة فاعلة من عدة جهات تمثلت في المحافظة والبلدية والشرطة والتجارة ومكتب العمل ومستشفى وادي الدواسر العام".

‫وأكدت اللجنة على ضرورة توفر مطهرات اليدين، ونظافة دورات المياه وجميع أرجاء المسكن، بما في ذلك المداخل والممرات، مع توفر الصابون في دورات المياه، ومطهرات الأسطح المطابقة للمواصفات، مع ضرورة توفير غرفة للعزل لمواجهة أي طارئ.

‫وشددت على منع الزحام داخل غرف السكن، وضمان التباعد الاجتماعي، إلى جانب أن يكون عدد دورات المياه مناسباً لعدد العمال.

‫وأوضح محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود، أن هذه الإجراءات تأتي بتوجيه من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، لضمان السلامة الصحية للمجتمع بمكوناته كافة (مواطنين ومقيمين) وذلك عبر اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID19) وانطلاقاً من مسؤولية منشآت القطاع الخاص تجاه العمالة.

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