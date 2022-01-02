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مبانٍ أكثر استدامة.. "كارير" تعرض أحدث حلولها لتدفئة وتهوية وتكييف الهواء

مدعومةً بعناصر تحكم رقمية وخدمات رفيعة وتكنولوجيا مطورة

عرضت كارير، الشركة الرائدة عالميًّا في توفير تقنيات مبتكرة للتدفئة والتهوية، خلال منتدى "التكنولوجيا من أجل المستقبل"، الذي عُقد في الرياض، أحدثَ حلولها للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، مدعومةً بعناصر تحكم رقمية وخدمات رفيعة.

وتُعد شركة كارير، وهي جزء من شركة "كارير جلوبال"، المزود العالمي الرائد لحلول المباني الآمنة والمستدامة والذكية، وتعمل بالمملكة العربية السعودية من خلال الشركة العربية للتكييف والشركة السعودية لخدمة كارير، بالشراكة مع شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه.

واستعرضت كارير خلال الفعالية، أنظمتها لأجهزة الإسبليت، وتكنولوجيا أنظمة سائل التبريد متغير التدفق (VRF)، المخصصة للمباني السكنية والتجارية الصغيرة، والمصممة لتوفير أداء موثوق يتكيف مع الظروف المناخية القاسية بمنطقة الشرق الأوسط. كما عرضت الشركة أحدث ابتكاراتها من مبردات الماء التي تعمل بالطرد المركزي بالمباني والمرافق الكبيرة، بما في ذلك AquaEdge® 19MV المزود بتقنية المحمل المغناطيسي الخالي من الزيت، الذي تم إطلاقه مؤخرًا؛ إذ يساهم في تحسين المباني من خلال السماح بتحسين أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وتشغيل المباني.

وعبّر ساتيا مورثي، مدير تنفيذي لشركة كارير الشرق الأوسط، عن سعادته بتقديم تقنيات جديدة تلبي الاحتياجات المحددة لمنطقة الشرق الأوسط؛ مؤكدًا التزام كارير بالابتكار المستمر من خلال تلبية المتطلبات المتغيرة لعملائها في جميع أنواع التطبيقات السكنية والتجارية.

وأبان "ساتيا" أن إطلاق منتجات حديثة من كارير؛ يعني تعزيز القيمة المقدمة للعملاء، بما يتماشى مع احتياجاتهم المتطورة في مختلف القطاعات.

وأوضحت شركة كارير الكيفية التي ستستمر بها في حلولها الابتكارية من خلال منصة الخدمة BluEdge™ التي توفر للعملاء خاصية المراقبة في الوقت الفعلي، والتنبيهات التشخيصية، وتحليل البيانات؛ للمساعدة في تقليل الخسائر الناتجة عن الأعطال الناجمة عن حالات عطل مجهولة.

من ناحيته أبان "عمرو المصري"، المدير العام للشركة العربية لتكييف الهواء، أن الجائحة أفرزت العديد من التحديات الراهنة التي تتطلب حلولًا حديثة، منوهًا بجهود كارير الكبيرة لإدخال تقنيات التبريد والتدفئة الموفرة للطاقة، إلى جانب حلولها للمباني الصحية لتحسين جودة الهواء الداخلي.

ووصف "عمرو" معرض "التكنولوجيا من أجل المستقبل" بالمنتدى الذي يجمع عملاء كارير ليكتشفوا أحدث تقنيات منتجات كارير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مبانٍ أكثر استدامة.. "كارير" تعرض أحدث حلولها لتدفئة وتهوية وتكييف الهواء
سبق

عرضت كارير، الشركة الرائدة عالميًّا في توفير تقنيات مبتكرة للتدفئة والتهوية، خلال منتدى "التكنولوجيا من أجل المستقبل"، الذي عُقد في الرياض، أحدثَ حلولها للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، مدعومةً بعناصر تحكم رقمية وخدمات رفيعة.

وتُعد شركة كارير، وهي جزء من شركة "كارير جلوبال"، المزود العالمي الرائد لحلول المباني الآمنة والمستدامة والذكية، وتعمل بالمملكة العربية السعودية من خلال الشركة العربية للتكييف والشركة السعودية لخدمة كارير، بالشراكة مع شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه.

واستعرضت كارير خلال الفعالية، أنظمتها لأجهزة الإسبليت، وتكنولوجيا أنظمة سائل التبريد متغير التدفق (VRF)، المخصصة للمباني السكنية والتجارية الصغيرة، والمصممة لتوفير أداء موثوق يتكيف مع الظروف المناخية القاسية بمنطقة الشرق الأوسط. كما عرضت الشركة أحدث ابتكاراتها من مبردات الماء التي تعمل بالطرد المركزي بالمباني والمرافق الكبيرة، بما في ذلك AquaEdge® 19MV المزود بتقنية المحمل المغناطيسي الخالي من الزيت، الذي تم إطلاقه مؤخرًا؛ إذ يساهم في تحسين المباني من خلال السماح بتحسين أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وتشغيل المباني.

وعبّر ساتيا مورثي، مدير تنفيذي لشركة كارير الشرق الأوسط، عن سعادته بتقديم تقنيات جديدة تلبي الاحتياجات المحددة لمنطقة الشرق الأوسط؛ مؤكدًا التزام كارير بالابتكار المستمر من خلال تلبية المتطلبات المتغيرة لعملائها في جميع أنواع التطبيقات السكنية والتجارية.

وأبان "ساتيا" أن إطلاق منتجات حديثة من كارير؛ يعني تعزيز القيمة المقدمة للعملاء، بما يتماشى مع احتياجاتهم المتطورة في مختلف القطاعات.

وأوضحت شركة كارير الكيفية التي ستستمر بها في حلولها الابتكارية من خلال منصة الخدمة BluEdge™ التي توفر للعملاء خاصية المراقبة في الوقت الفعلي، والتنبيهات التشخيصية، وتحليل البيانات؛ للمساعدة في تقليل الخسائر الناتجة عن الأعطال الناجمة عن حالات عطل مجهولة.

من ناحيته أبان "عمرو المصري"، المدير العام للشركة العربية لتكييف الهواء، أن الجائحة أفرزت العديد من التحديات الراهنة التي تتطلب حلولًا حديثة، منوهًا بجهود كارير الكبيرة لإدخال تقنيات التبريد والتدفئة الموفرة للطاقة، إلى جانب حلولها للمباني الصحية لتحسين جودة الهواء الداخلي.

ووصف "عمرو" معرض "التكنولوجيا من أجل المستقبل" بالمنتدى الذي يجمع عملاء كارير ليكتشفوا أحدث تقنيات منتجات كارير.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
01:26 PM

مبانٍ أكثر استدامة.. "كارير" تعرض أحدث حلولها لتدفئة وتهوية وتكييف الهواء

مدعومةً بعناصر تحكم رقمية وخدمات رفيعة وتكنولوجيا مطورة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عرضت كارير، الشركة الرائدة عالميًّا في توفير تقنيات مبتكرة للتدفئة والتهوية، خلال منتدى "التكنولوجيا من أجل المستقبل"، الذي عُقد في الرياض، أحدثَ حلولها للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، مدعومةً بعناصر تحكم رقمية وخدمات رفيعة.

وتُعد شركة كارير، وهي جزء من شركة "كارير جلوبال"، المزود العالمي الرائد لحلول المباني الآمنة والمستدامة والذكية، وتعمل بالمملكة العربية السعودية من خلال الشركة العربية للتكييف والشركة السعودية لخدمة كارير، بالشراكة مع شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه.

واستعرضت كارير خلال الفعالية، أنظمتها لأجهزة الإسبليت، وتكنولوجيا أنظمة سائل التبريد متغير التدفق (VRF)، المخصصة للمباني السكنية والتجارية الصغيرة، والمصممة لتوفير أداء موثوق يتكيف مع الظروف المناخية القاسية بمنطقة الشرق الأوسط. كما عرضت الشركة أحدث ابتكاراتها من مبردات الماء التي تعمل بالطرد المركزي بالمباني والمرافق الكبيرة، بما في ذلك AquaEdge® 19MV المزود بتقنية المحمل المغناطيسي الخالي من الزيت، الذي تم إطلاقه مؤخرًا؛ إذ يساهم في تحسين المباني من خلال السماح بتحسين أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وتشغيل المباني.

وعبّر ساتيا مورثي، مدير تنفيذي لشركة كارير الشرق الأوسط، عن سعادته بتقديم تقنيات جديدة تلبي الاحتياجات المحددة لمنطقة الشرق الأوسط؛ مؤكدًا التزام كارير بالابتكار المستمر من خلال تلبية المتطلبات المتغيرة لعملائها في جميع أنواع التطبيقات السكنية والتجارية.

وأبان "ساتيا" أن إطلاق منتجات حديثة من كارير؛ يعني تعزيز القيمة المقدمة للعملاء، بما يتماشى مع احتياجاتهم المتطورة في مختلف القطاعات.

وأوضحت شركة كارير الكيفية التي ستستمر بها في حلولها الابتكارية من خلال منصة الخدمة BluEdge™ التي توفر للعملاء خاصية المراقبة في الوقت الفعلي، والتنبيهات التشخيصية، وتحليل البيانات؛ للمساعدة في تقليل الخسائر الناتجة عن الأعطال الناجمة عن حالات عطل مجهولة.

من ناحيته أبان "عمرو المصري"، المدير العام للشركة العربية لتكييف الهواء، أن الجائحة أفرزت العديد من التحديات الراهنة التي تتطلب حلولًا حديثة، منوهًا بجهود كارير الكبيرة لإدخال تقنيات التبريد والتدفئة الموفرة للطاقة، إلى جانب حلولها للمباني الصحية لتحسين جودة الهواء الداخلي.

ووصف "عمرو" معرض "التكنولوجيا من أجل المستقبل" بالمنتدى الذي يجمع عملاء كارير ليكتشفوا أحدث تقنيات منتجات كارير.

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