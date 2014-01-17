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أكاديمية التميز المالي والمحاسبي تطلق برنامج المُراجع الداخلي

بالتعاون مع IE الإسبانية والمعهد الدولي للمراجعين الداخليين IIA

بدعم من شركة أرامكو السعودية، أطلقت أكاديمية التميز المالي والمحاسبي برنامج المُراجع الداخلي، الذي يأتي امتدادًا لجهود الأكاديمية في تنمية القدرات البشرية والمساهمة في صناعة الجيل الجديد من القادة في عدة تخصصات، وتأتي المراجعة الداخلية في طليعتها، بما يساهم في دعم الجهود الرامية لتحقيق رؤية 2030.

ويهدف البرنامج إلى توفير المعرفة والخبرات والمهارات اللازمة في مجال المراجعة الداخلية، ودورها في تعزيز النزاهة والحوكمة في القطاعين العام والخاص.. جاء ذلك خلال حفل أقامته أكاديمية التميز لهذا الغرض.

وقال عبدالعزيز الفريح رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية في كلمة ألقاها خلال الحفل: تسعى المملكة لرفع مستوى الشفافية، وتعزيز دور المراجعين الداخليين، لانعكاسها الإيجابي على الاقتصاد وفرص الاستثمار ككل.. وأكد "الفريح" أن الوزارة تدعم كل الجهود في هذا الشأن، ومنه ما قامت به "أكاديمية التميز" من جهد لطرح هذا البرنامج.

من جانبه قال عبدالله مجرشي مدير عام أكاديمية التميز المالي والمحاسبي على هامش هذه المناسبة: إن نجاح البرنامج يُعد نتاج جهود الشركاء المؤسسين لأكاديمية التميز، من خلال مشاركة خبرائهم في تصميم وتقديم البرنامج، وبالتعاون مع جامعة IE التي تعد من أعرق الجامعات العالمية والمعهد العالمي للمراجعين الداخليين.

وأوضح "مجرشي" أن برنامج المراجع الداخلي يمثل فرصة للجهات الحكومية والشركات الكبرى لتسجيل كوادرها في البرنامج وتطوير قدرات منسوبيها من العاملين في أقسام المراجعة الداخلية؛ علمًا بأن البرنامج مخصص لحديثي التخرج والمهنيين الذين تتراوح خبرتهم بين سنة وأربع سنوات في تخصصات متعددة.

من جهة أخرى قال محمـد القحطاني المراجع العام المساعد في شركة أرامكو: الشركة كأحد المؤسسين للأكاديمية، تدعم هذا البرنامج بما يرفع من قدرة المراجعين الداخليين السعوديين؛ لا سيما في هذا الوقت الذي تشهد فيه المملكة إطلاق مشاريع عملاقة تَبرز فيها الحاجة للمراجع الداخلي السعودي أكثر من أي وقت مضى.

وقال بدر آل دويس مدير عمليات التدريب بأكاديمية التميز: يُعد هذا البرنامج الأول من نوعه في منطقتنا، ويستمر لمدة أربعة أشهر، وخلالها يتم تدريب 35 متدربًا ومتدربة من القطاعين الخاص والعام ويركز على تطوير مهاراتهم في مجالات المالية والمحاسبة والمراجعة الداخلية، ويتم التركيز بشكل كبير على المهارات الشخصية والقيادية، ويأتي ذلك بأسلوب عملي وتطبيقي يراعي احتياجات الشركات والمؤسسات الحكومية.

يُذكر أن أكاديمية التميز المالي والمحاسبي تأسست بشراكة بين أرامكو السعودية وكل من البنك الأهلي السعودي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وإتش إس بي سي، وسيتي، وجي بي مورغان، وكيه بي إم جي، وغولدمان ساكس، وديليويت، وإيرنست أند يونغ، ومورغان ستانلي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكاديمية التميز المالي والمحاسبي تطلق برنامج المُراجع الداخلي
سبق

بدعم من شركة أرامكو السعودية، أطلقت أكاديمية التميز المالي والمحاسبي برنامج المُراجع الداخلي، الذي يأتي امتدادًا لجهود الأكاديمية في تنمية القدرات البشرية والمساهمة في صناعة الجيل الجديد من القادة في عدة تخصصات، وتأتي المراجعة الداخلية في طليعتها، بما يساهم في دعم الجهود الرامية لتحقيق رؤية 2030.

ويهدف البرنامج إلى توفير المعرفة والخبرات والمهارات اللازمة في مجال المراجعة الداخلية، ودورها في تعزيز النزاهة والحوكمة في القطاعين العام والخاص.. جاء ذلك خلال حفل أقامته أكاديمية التميز لهذا الغرض.

وقال عبدالعزيز الفريح رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية في كلمة ألقاها خلال الحفل: تسعى المملكة لرفع مستوى الشفافية، وتعزيز دور المراجعين الداخليين، لانعكاسها الإيجابي على الاقتصاد وفرص الاستثمار ككل.. وأكد "الفريح" أن الوزارة تدعم كل الجهود في هذا الشأن، ومنه ما قامت به "أكاديمية التميز" من جهد لطرح هذا البرنامج.

من جانبه قال عبدالله مجرشي مدير عام أكاديمية التميز المالي والمحاسبي على هامش هذه المناسبة: إن نجاح البرنامج يُعد نتاج جهود الشركاء المؤسسين لأكاديمية التميز، من خلال مشاركة خبرائهم في تصميم وتقديم البرنامج، وبالتعاون مع جامعة IE التي تعد من أعرق الجامعات العالمية والمعهد العالمي للمراجعين الداخليين.

وأوضح "مجرشي" أن برنامج المراجع الداخلي يمثل فرصة للجهات الحكومية والشركات الكبرى لتسجيل كوادرها في البرنامج وتطوير قدرات منسوبيها من العاملين في أقسام المراجعة الداخلية؛ علمًا بأن البرنامج مخصص لحديثي التخرج والمهنيين الذين تتراوح خبرتهم بين سنة وأربع سنوات في تخصصات متعددة.

من جهة أخرى قال محمـد القحطاني المراجع العام المساعد في شركة أرامكو: الشركة كأحد المؤسسين للأكاديمية، تدعم هذا البرنامج بما يرفع من قدرة المراجعين الداخليين السعوديين؛ لا سيما في هذا الوقت الذي تشهد فيه المملكة إطلاق مشاريع عملاقة تَبرز فيها الحاجة للمراجع الداخلي السعودي أكثر من أي وقت مضى.

وقال بدر آل دويس مدير عمليات التدريب بأكاديمية التميز: يُعد هذا البرنامج الأول من نوعه في منطقتنا، ويستمر لمدة أربعة أشهر، وخلالها يتم تدريب 35 متدربًا ومتدربة من القطاعين الخاص والعام ويركز على تطوير مهاراتهم في مجالات المالية والمحاسبة والمراجعة الداخلية، ويتم التركيز بشكل كبير على المهارات الشخصية والقيادية، ويأتي ذلك بأسلوب عملي وتطبيقي يراعي احتياجات الشركات والمؤسسات الحكومية.

يُذكر أن أكاديمية التميز المالي والمحاسبي تأسست بشراكة بين أرامكو السعودية وكل من البنك الأهلي السعودي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وإتش إس بي سي، وسيتي، وجي بي مورغان، وكيه بي إم جي، وغولدمان ساكس، وديليويت، وإيرنست أند يونغ، ومورغان ستانلي.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
10:33 AM

أكاديمية التميز المالي والمحاسبي تطلق برنامج المُراجع الداخلي

بالتعاون مع IE الإسبانية والمعهد الدولي للمراجعين الداخليين IIA

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدعم من شركة أرامكو السعودية، أطلقت أكاديمية التميز المالي والمحاسبي برنامج المُراجع الداخلي، الذي يأتي امتدادًا لجهود الأكاديمية في تنمية القدرات البشرية والمساهمة في صناعة الجيل الجديد من القادة في عدة تخصصات، وتأتي المراجعة الداخلية في طليعتها، بما يساهم في دعم الجهود الرامية لتحقيق رؤية 2030.

ويهدف البرنامج إلى توفير المعرفة والخبرات والمهارات اللازمة في مجال المراجعة الداخلية، ودورها في تعزيز النزاهة والحوكمة في القطاعين العام والخاص.. جاء ذلك خلال حفل أقامته أكاديمية التميز لهذا الغرض.

وقال عبدالعزيز الفريح رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية في كلمة ألقاها خلال الحفل: تسعى المملكة لرفع مستوى الشفافية، وتعزيز دور المراجعين الداخليين، لانعكاسها الإيجابي على الاقتصاد وفرص الاستثمار ككل.. وأكد "الفريح" أن الوزارة تدعم كل الجهود في هذا الشأن، ومنه ما قامت به "أكاديمية التميز" من جهد لطرح هذا البرنامج.

من جانبه قال عبدالله مجرشي مدير عام أكاديمية التميز المالي والمحاسبي على هامش هذه المناسبة: إن نجاح البرنامج يُعد نتاج جهود الشركاء المؤسسين لأكاديمية التميز، من خلال مشاركة خبرائهم في تصميم وتقديم البرنامج، وبالتعاون مع جامعة IE التي تعد من أعرق الجامعات العالمية والمعهد العالمي للمراجعين الداخليين.

وأوضح "مجرشي" أن برنامج المراجع الداخلي يمثل فرصة للجهات الحكومية والشركات الكبرى لتسجيل كوادرها في البرنامج وتطوير قدرات منسوبيها من العاملين في أقسام المراجعة الداخلية؛ علمًا بأن البرنامج مخصص لحديثي التخرج والمهنيين الذين تتراوح خبرتهم بين سنة وأربع سنوات في تخصصات متعددة.

من جهة أخرى قال محمـد القحطاني المراجع العام المساعد في شركة أرامكو: الشركة كأحد المؤسسين للأكاديمية، تدعم هذا البرنامج بما يرفع من قدرة المراجعين الداخليين السعوديين؛ لا سيما في هذا الوقت الذي تشهد فيه المملكة إطلاق مشاريع عملاقة تَبرز فيها الحاجة للمراجع الداخلي السعودي أكثر من أي وقت مضى.

وقال بدر آل دويس مدير عمليات التدريب بأكاديمية التميز: يُعد هذا البرنامج الأول من نوعه في منطقتنا، ويستمر لمدة أربعة أشهر، وخلالها يتم تدريب 35 متدربًا ومتدربة من القطاعين الخاص والعام ويركز على تطوير مهاراتهم في مجالات المالية والمحاسبة والمراجعة الداخلية، ويتم التركيز بشكل كبير على المهارات الشخصية والقيادية، ويأتي ذلك بأسلوب عملي وتطبيقي يراعي احتياجات الشركات والمؤسسات الحكومية.

يُذكر أن أكاديمية التميز المالي والمحاسبي تأسست بشراكة بين أرامكو السعودية وكل من البنك الأهلي السعودي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وإتش إس بي سي، وسيتي، وجي بي مورغان، وكيه بي إم جي، وغولدمان ساكس، وديليويت، وإيرنست أند يونغ، ومورغان ستانلي.

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