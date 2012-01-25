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"موارد الرياض" يوقّع اتفاقية لتدريب نزيلات الدور على مهام الكشافة

بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة

عقد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون مع الفريق الكشفي النسائي بديوانية الحسين في مجالات التدريب الكشفي والمشاركات الاجتماعية.

وتنصّ الاتفاقية التي وقّعها من الجانبين مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية بالرياض محمد بن عبدالله الحربي، والمشرف العام على وقف ديوانية ال حسين، عبدالعزيز بن سليمان الحسين، على إلحاق نزيلات الدور الإيوائية بالفريق الكشفي في ديوانية الحسين بعد تدريبهن وتأهيلهن، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومنها الدورات المهنية المعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

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"موارد الرياض" يوقّع اتفاقية لتدريب نزيلات الدور على مهام الكشافة
سبق

عقد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون مع الفريق الكشفي النسائي بديوانية الحسين في مجالات التدريب الكشفي والمشاركات الاجتماعية.

وتنصّ الاتفاقية التي وقّعها من الجانبين مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية بالرياض محمد بن عبدالله الحربي، والمشرف العام على وقف ديوانية ال حسين، عبدالعزيز بن سليمان الحسين، على إلحاق نزيلات الدور الإيوائية بالفريق الكشفي في ديوانية الحسين بعد تدريبهن وتأهيلهن، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومنها الدورات المهنية المعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
04:49 PM

"موارد الرياض" يوقّع اتفاقية لتدريب نزيلات الدور على مهام الكشافة

بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون مع الفريق الكشفي النسائي بديوانية الحسين في مجالات التدريب الكشفي والمشاركات الاجتماعية.

وتنصّ الاتفاقية التي وقّعها من الجانبين مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية بالرياض محمد بن عبدالله الحربي، والمشرف العام على وقف ديوانية ال حسين، عبدالعزيز بن سليمان الحسين، على إلحاق نزيلات الدور الإيوائية بالفريق الكشفي في ديوانية الحسين بعد تدريبهن وتأهيلهن، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومنها الدورات المهنية المعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

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