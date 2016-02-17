توقف مسلسل انتصارات فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الذي حقق خلاله 10 انتصارات متتالية، وذلك بعد أن انقاد للتعادل الإيجابي "1-1" أمام التعاون اليوم الخميس، في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز في بريدة لحساب منافسات الجولة 21 "جولة يوم التأسيس" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. عزز الاتحاد صدارته بعد أن وسع الفارق مع أقرب مطارديه إلى 7 نقاط، رافعًا رصيده إلى 48 نقطة، في حين رفع التعاون رصيده إلى 22 نقطة احتل من خلالها المركز العاشر. لم يمهل الاتحاد نظيره التعاون سوى دقيقتين حتى باغته بهدف مبكر عن طريق الهداف عبد الرزاق حمدالله بتصويبة قوية زاحفة من داخل منطقة الجزاء، وقف أمامها الحارس البرازيلي كاسيو أنغوس عاجزًا لتعانق الشباك معلنة أول أهداف المباراة. وأشعل المحترف المصري مصطفى فتحي الملعب بتسجيله هدف التعادل لأصحاب الضيافة مستغلًا عرضية مميزة من سميحان النابت، وخطأ فادح من الحارس غروهي، ليتابع الكرة بالشباك عند الدقيقة "59" من عمر المباراة. وشهدت المباراة إشهار الحكم محمد الهويش البطاقة الحمراء بوجه لاعب التعاون حسن العمري في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع من الشوط الثاني.

في جولة "يوم التأسيس".. التعاون يوقف مسلسل انتصارات الاتحاد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-17 توقف مسلسل انتصارات فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الذي حقق خلاله 10 انتصارات متتالية، وذلك بعد أن انقاد للتعادل الإيجابي "1-1" أمام التعاون اليوم الخميس، في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز في بريدة لحساب منافسات الجولة 21 "جولة يوم التأسيس" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



عزز الاتحاد صدارته بعد أن وسع الفارق مع أقرب مطارديه إلى 7 نقاط، رافعًا رصيده إلى 48 نقطة، في حين رفع التعاون رصيده إلى 22 نقطة احتل من خلالها المركز العاشر.



لم يمهل الاتحاد نظيره التعاون سوى دقيقتين حتى باغته بهدف مبكر عن طريق الهداف عبد الرزاق حمدالله بتصويبة قوية زاحفة من داخل منطقة الجزاء، وقف أمامها الحارس البرازيلي كاسيو أنغوس عاجزًا لتعانق الشباك معلنة أول أهداف المباراة.



وأشعل المحترف المصري مصطفى فتحي الملعب بتسجيله هدف التعادل لأصحاب الضيافة مستغلًا عرضية مميزة من سميحان النابت، وخطأ فادح من الحارس غروهي، ليتابع الكرة بالشباك عند الدقيقة "59" من عمر المباراة.



وشهدت المباراة إشهار الحكم محمد الهويش البطاقة الحمراء بوجه لاعب التعاون حسن العمري في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع من الشوط الثاني.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443 08:56 PM

اخر تعديل 17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443 10:43 PM

في جولة "يوم التأسيس".. التعاون يوقف مسلسل انتصارات الاتحاد "العمري" خرج بالبطاقة الحمراء





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توقف مسلسل انتصارات فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الذي حقق خلاله 10 انتصارات متتالية، وذلك بعد أن انقاد للتعادل الإيجابي "1-1" أمام التعاون اليوم الخميس، في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز في بريدة لحساب منافسات الجولة 21 "جولة يوم التأسيس" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



عزز الاتحاد صدارته بعد أن وسع الفارق مع أقرب مطارديه إلى 7 نقاط، رافعًا رصيده إلى 48 نقطة، في حين رفع التعاون رصيده إلى 22 نقطة احتل من خلالها المركز العاشر.



لم يمهل الاتحاد نظيره التعاون سوى دقيقتين حتى باغته بهدف مبكر عن طريق الهداف عبد الرزاق حمدالله بتصويبة قوية زاحفة من داخل منطقة الجزاء، وقف أمامها الحارس البرازيلي كاسيو أنغوس عاجزًا لتعانق الشباك معلنة أول أهداف المباراة.



وأشعل المحترف المصري مصطفى فتحي الملعب بتسجيله هدف التعادل لأصحاب الضيافة مستغلًا عرضية مميزة من سميحان النابت، وخطأ فادح من الحارس غروهي، ليتابع الكرة بالشباك عند الدقيقة "59" من عمر المباراة.



وشهدت المباراة إشهار الحكم محمد الهويش البطاقة الحمراء بوجه لاعب التعاون حسن العمري في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع من الشوط الثاني.