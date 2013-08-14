النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد ١٣ يوماً.. العثور على جثّة "السبيعي" مفقود الخرج قرب مركبته

الجهات الأمنية توصلت إلى مكان الجثمان في منطقة "الأخوين"

سَجّلت الجهات الأمنية بالخرج العثور على جثّة الشاب "ناصر بن هذال السبيعي" بمنطقة "الأخوين"؛ بالقرب من مركبته، بعد ١٣ يوماً من فقدانه.

وكانت "سبق" قد نشرت خلال الأيام الماضية؛ مناشدة ذوي الفقيد مساندة الجهات الأمنية في البحث عن "السبيعي" البالغ من العمر ٣٨ عاماً، الذي كان متجهاً بين محافظة الخرج والتوضحية في يوم 29/ 11/ 1440، ومِنذ ذلك الحين انقطع الاتصال به.

وكان "السبيعي" يستقل مركبة من نوع هونداي "سوناتا" عُثِر عليها بالقرب من منطقة الأخوين بمحافظة الخرج، قبل العثور عليه متوفىً بالمنطقة ذاتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد ١٣ يوماً.. العثور على جثّة "السبيعي" مفقود الخرج قرب مركبته
سبق

سَجّلت الجهات الأمنية بالخرج العثور على جثّة الشاب "ناصر بن هذال السبيعي" بمنطقة "الأخوين"؛ بالقرب من مركبته، بعد ١٣ يوماً من فقدانه.

وكانت "سبق" قد نشرت خلال الأيام الماضية؛ مناشدة ذوي الفقيد مساندة الجهات الأمنية في البحث عن "السبيعي" البالغ من العمر ٣٨ عاماً، الذي كان متجهاً بين محافظة الخرج والتوضحية في يوم 29/ 11/ 1440، ومِنذ ذلك الحين انقطع الاتصال به.

وكان "السبيعي" يستقل مركبة من نوع هونداي "سوناتا" عُثِر عليها بالقرب من منطقة الأخوين بمحافظة الخرج، قبل العثور عليه متوفىً بالمنطقة ذاتها.

14 أغسطس 2019 - 13 ذو الحجة 1440
02:17 PM

بعد ١٣ يوماً.. العثور على جثّة "السبيعي" مفقود الخرج قرب مركبته

الجهات الأمنية توصلت إلى مكان الجثمان في منطقة "الأخوين"

A A A
عمر السبيعي - الرياض
10
15,521

سَجّلت الجهات الأمنية بالخرج العثور على جثّة الشاب "ناصر بن هذال السبيعي" بمنطقة "الأخوين"؛ بالقرب من مركبته، بعد ١٣ يوماً من فقدانه.

وكانت "سبق" قد نشرت خلال الأيام الماضية؛ مناشدة ذوي الفقيد مساندة الجهات الأمنية في البحث عن "السبيعي" البالغ من العمر ٣٨ عاماً، الذي كان متجهاً بين محافظة الخرج والتوضحية في يوم 29/ 11/ 1440، ومِنذ ذلك الحين انقطع الاتصال به.

وكان "السبيعي" يستقل مركبة من نوع هونداي "سوناتا" عُثِر عليها بالقرب من منطقة الأخوين بمحافظة الخرج، قبل العثور عليه متوفىً بالمنطقة ذاتها.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,826
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,762
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,749
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,849

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف
لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة