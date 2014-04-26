النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

التلفزيون الرسمي يعرض مقابلة خاصة مع سمو ولي العهد مساء الثلاثاء

تسريبات تكشف التغييرات الثورية في "أندرويد 12"

مصادر من "جوجل": مختلف عن كل الإصدارات السابقة

كشفت تقارير صحفية عالمية عدداً من المعلومات الجديدة المسربة عن التغييرات الثورية التي ستشهدها نسخة "أندرويد 12" المرتقبة.

ونقل موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص عن مصادر من داخل شركة "جوجل" أن تحديث "أندرويد 12" سيكون مختلفاً عن كل إصدارات أندرويد السابقة، فهو لن يشهد تحسيناً أو تغييراً طفيفاً كما في السابق.

بل سيشهد "أندرويد 12" تغييراً ثورياً في وظائف النظام بالكامل، وإعادة تصميم عدد كبير من القطاعات بالكامل.

ومن أبرز تلك الأمور التي ستشهد تغييراً جذرياً، بطاقات الإشعارات، التي سيتم إعادة تصميمها كلياً، ولن تكون بطاقات مكدسة، فمثلاً إذا كان لديه أكثر من إشعار من تطبيق معين ستظهر كلها في خانة واحدة وبها عدد الإشعارات في الزاوية اليمنى السفلية.

كما سيتم منح كل تطبيق لوناً مميزاً له، بحيث عندما تشاهد اللون تدرك أن الإشعار من التطبيق المحدد لونه سلفاً.

ومن المتوقع أن تطلق شركة "جوجل" إصدارها الجديد والرسمي من "أندرويد 12" خلال الأشهر المقبلة.


الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
تسريبات تكشف التغييرات الثورية في "أندرويد 12"
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية عدداً من المعلومات الجديدة المسربة عن التغييرات الثورية التي ستشهدها نسخة "أندرويد 12" المرتقبة.

ونقل موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص عن مصادر من داخل شركة "جوجل" أن تحديث "أندرويد 12" سيكون مختلفاً عن كل إصدارات أندرويد السابقة، فهو لن يشهد تحسيناً أو تغييراً طفيفاً كما في السابق.

بل سيشهد "أندرويد 12" تغييراً ثورياً في وظائف النظام بالكامل، وإعادة تصميم عدد كبير من القطاعات بالكامل.

ومن أبرز تلك الأمور التي ستشهد تغييراً جذرياً، بطاقات الإشعارات، التي سيتم إعادة تصميمها كلياً، ولن تكون بطاقات مكدسة، فمثلاً إذا كان لديه أكثر من إشعار من تطبيق معين ستظهر كلها في خانة واحدة وبها عدد الإشعارات في الزاوية اليمنى السفلية.

كما سيتم منح كل تطبيق لوناً مميزاً له، بحيث عندما تشاهد اللون تدرك أن الإشعار من التطبيق المحدد لونه سلفاً.

ومن المتوقع أن تطلق شركة "جوجل" إصدارها الجديد والرسمي من "أندرويد 12" خلال الأشهر المقبلة.


26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
01:06 PM

تسريبات تكشف التغييرات الثورية في "أندرويد 12"

مصادر من "جوجل": مختلف عن كل الإصدارات السابقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
629

كشفت تقارير صحفية عالمية عدداً من المعلومات الجديدة المسربة عن التغييرات الثورية التي ستشهدها نسخة "أندرويد 12" المرتقبة.

ونقل موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص عن مصادر من داخل شركة "جوجل" أن تحديث "أندرويد 12" سيكون مختلفاً عن كل إصدارات أندرويد السابقة، فهو لن يشهد تحسيناً أو تغييراً طفيفاً كما في السابق.

بل سيشهد "أندرويد 12" تغييراً ثورياً في وظائف النظام بالكامل، وإعادة تصميم عدد كبير من القطاعات بالكامل.

ومن أبرز تلك الأمور التي ستشهد تغييراً جذرياً، بطاقات الإشعارات، التي سيتم إعادة تصميمها كلياً، ولن تكون بطاقات مكدسة، فمثلاً إذا كان لديه أكثر من إشعار من تطبيق معين ستظهر كلها في خانة واحدة وبها عدد الإشعارات في الزاوية اليمنى السفلية.

كما سيتم منح كل تطبيق لوناً مميزاً له، بحيث عندما تشاهد اللون تدرك أن الإشعار من التطبيق المحدد لونه سلفاً.

ومن المتوقع أن تطلق شركة "جوجل" إصدارها الجديد والرسمي من "أندرويد 12" خلال الأشهر المقبلة.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,384
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,210
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,705
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,654

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة