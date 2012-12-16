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مذكرة تعاون بين تعليم عسير و"هدف" لدعم ميول وقدرات الطلاب والطالبات وفق مقاييس مهنية

إلى جانب توجيههم وإرشادهم بمقتضى استراتيجيات تتوافق مع الرؤية الوطنية

وقع المدير العام للتعليم بمنطقة عسير، الدكتور أحمد العمري، مع علي الشهري، مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في المنطقة، مذكرة تعاون بين الجهتين، بتنظيم من إدارة التوجيه والإرشاد؛ لدعم ميول وقدرات الطلاب والطالبات وفق مقاييس مهنية مقننة، إلى جانب توجيههم وإرشادهم وفق استراتيجيات تتناسب وتتوافق مع الرؤية الوطنية، والاستفادة من منصة سبل لدعمهم وإرشادهم، والإسهام في توجيههم مهنيًّا.

يُذكر أن خدمة الإرشاد المهني تهدف إلى المساهمة في رفع مستوى الاستقرار الوظيفي بما يحقق الإنتاجية، واستكشاف المهارات المطلوبة في سوق العمل والمهن المستقبلية، وتوعية المستفيدين بمهارات التخطيط لمساراتهم المهنية التي تتفق مع طموحاتهم الشخصية العلمية، والتوعية برفع ثقافة العمل وتحسين الصورة الذهنية لجميع المهن، وتحسين مستوى المعرفة للميول والقدرات الذاتية والمهنية.

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مذكرة تعاون بين تعليم عسير و"هدف" لدعم ميول وقدرات الطلاب والطالبات وفق مقاييس مهنية
سبق

وقع المدير العام للتعليم بمنطقة عسير، الدكتور أحمد العمري، مع علي الشهري، مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في المنطقة، مذكرة تعاون بين الجهتين، بتنظيم من إدارة التوجيه والإرشاد؛ لدعم ميول وقدرات الطلاب والطالبات وفق مقاييس مهنية مقننة، إلى جانب توجيههم وإرشادهم وفق استراتيجيات تتناسب وتتوافق مع الرؤية الوطنية، والاستفادة من منصة سبل لدعمهم وإرشادهم، والإسهام في توجيههم مهنيًّا.

يُذكر أن خدمة الإرشاد المهني تهدف إلى المساهمة في رفع مستوى الاستقرار الوظيفي بما يحقق الإنتاجية، واستكشاف المهارات المطلوبة في سوق العمل والمهن المستقبلية، وتوعية المستفيدين بمهارات التخطيط لمساراتهم المهنية التي تتفق مع طموحاتهم الشخصية العلمية، والتوعية برفع ثقافة العمل وتحسين الصورة الذهنية لجميع المهن، وتحسين مستوى المعرفة للميول والقدرات الذاتية والمهنية.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
10:17 PM

مذكرة تعاون بين تعليم عسير و"هدف" لدعم ميول وقدرات الطلاب والطالبات وفق مقاييس مهنية

إلى جانب توجيههم وإرشادهم بمقتضى استراتيجيات تتوافق مع الرؤية الوطنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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وقع المدير العام للتعليم بمنطقة عسير، الدكتور أحمد العمري، مع علي الشهري، مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في المنطقة، مذكرة تعاون بين الجهتين، بتنظيم من إدارة التوجيه والإرشاد؛ لدعم ميول وقدرات الطلاب والطالبات وفق مقاييس مهنية مقننة، إلى جانب توجيههم وإرشادهم وفق استراتيجيات تتناسب وتتوافق مع الرؤية الوطنية، والاستفادة من منصة سبل لدعمهم وإرشادهم، والإسهام في توجيههم مهنيًّا.

يُذكر أن خدمة الإرشاد المهني تهدف إلى المساهمة في رفع مستوى الاستقرار الوظيفي بما يحقق الإنتاجية، واستكشاف المهارات المطلوبة في سوق العمل والمهن المستقبلية، وتوعية المستفيدين بمهارات التخطيط لمساراتهم المهنية التي تتفق مع طموحاتهم الشخصية العلمية، والتوعية برفع ثقافة العمل وتحسين الصورة الذهنية لجميع المهن، وتحسين مستوى المعرفة للميول والقدرات الذاتية والمهنية.

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