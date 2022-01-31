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الإحصاء الخليجي: أكثر من 103 ملايين جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 93 %

قال: إجمالي الوفيات وصل إلى 19,867 وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,108,602 حالة

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الـ 103 ملايين جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 93 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 103,395,720 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,108,602 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,848,501 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,867 حالة حتى أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 93 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 91.6 %.

لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد مركز الإحصاء الخليجي

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الإحصاء الخليجي: أكثر من 103 ملايين جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 93 %
سبق

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الـ 103 ملايين جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 93 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 103,395,720 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,108,602 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,848,501 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,867 حالة حتى أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 93 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 91.6 %.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
09:26 AM

الإحصاء الخليجي: أكثر من 103 ملايين جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 93 %

قال: إجمالي الوفيات وصل إلى 19,867 وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,108,602 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الـ 103 ملايين جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 93 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 103,395,720 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,108,602 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,848,501 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,867 حالة حتى أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 93 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 91.6 %.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,088
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,842
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