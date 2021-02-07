الشرقية.. ضبط 116 مخالفة للإجراءات الاحترازية في أسواق المنطقة

خلال 979 جولة رقابية نفذها مراقبو الأمانة للحد من انتشار هذا الوباء

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 979 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية المركزية، أسفرت عن إغلاق 35 منشأة مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، وعدم تفعيل تطبيق "توكلنا"، إضافة إلى ضبط 116 مخالفة مرتبطة بالإجراءات الاحترازية.

وأشارت الأمانة إلى أن مركز البلاغات 940 تلقى 112 بلاغاً تضمن وجود زحام داخل عدد من المنشآت التجارية والغذائية ومخالفتها للاشتراطات الصحية، وتقديم وجبات داخل المنشأة، وعدم وجود معقمات، وعدم تطهير عربات التسوق إضافة إلى النظافة العامة للعاملين.

وأكدت الأمانة تكثيف الجولات الرقابية على المنشآت بهدف التأكد من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مشددة على ضرورة التقيد بكافة البروتوكولات الوقائية وتطبيق "توكلنا"، لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا.

ودعت الأمانة أفراد المجتمع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية عبر مركز البلاغات الموحد، وذلك للحد من انتشار هذا الوباء وتحقيق الحماية للبيئة والمستهلك.