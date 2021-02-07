النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 317 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 278 خلال الـ24 ساعة الماضية

الشرقية.. ضبط 116 مخالفة للإجراءات الاحترازية في أسواق المنطقة

خلال 979 جولة رقابية نفذها مراقبو الأمانة  للحد من انتشار هذا الوباء

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 979 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية المركزية، أسفرت عن إغلاق 35 منشأة مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، وعدم تفعيل تطبيق "توكلنا"، إضافة إلى ضبط 116 مخالفة مرتبطة بالإجراءات الاحترازية.

وأشارت الأمانة إلى أن مركز البلاغات 940 تلقى 112 بلاغاً تضمن وجود زحام داخل عدد من المنشآت التجارية والغذائية ومخالفتها للاشتراطات الصحية، وتقديم وجبات داخل المنشأة، وعدم وجود معقمات، وعدم تطهير عربات التسوق إضافة إلى النظافة العامة للعاملين.

وأكدت الأمانة تكثيف الجولات الرقابية على المنشآت بهدف التأكد من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مشددة على ضرورة التقيد بكافة البروتوكولات الوقائية وتطبيق "توكلنا"، لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا.
ودعت الأمانة أفراد المجتمع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية عبر مركز البلاغات الموحد، وذلك للحد من انتشار هذا الوباء وتحقيق الحماية للبيئة والمستهلك.

أمانة المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الشرقية.. ضبط 116 مخالفة للإجراءات الاحترازية في أسواق المنطقة
سبق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 979 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية المركزية، أسفرت عن إغلاق 35 منشأة مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، وعدم تفعيل تطبيق "توكلنا"، إضافة إلى ضبط 116 مخالفة مرتبطة بالإجراءات الاحترازية.

وأشارت الأمانة إلى أن مركز البلاغات 940 تلقى 112 بلاغاً تضمن وجود زحام داخل عدد من المنشآت التجارية والغذائية ومخالفتها للاشتراطات الصحية، وتقديم وجبات داخل المنشأة، وعدم وجود معقمات، وعدم تطهير عربات التسوق إضافة إلى النظافة العامة للعاملين.

وأكدت الأمانة تكثيف الجولات الرقابية على المنشآت بهدف التأكد من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مشددة على ضرورة التقيد بكافة البروتوكولات الوقائية وتطبيق "توكلنا"، لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا.
ودعت الأمانة أفراد المجتمع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية عبر مركز البلاغات الموحد، وذلك للحد من انتشار هذا الوباء وتحقيق الحماية للبيئة والمستهلك.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
03:31 PM

الشرقية.. ضبط 116 مخالفة للإجراءات الاحترازية في أسواق المنطقة

خلال 979 جولة رقابية نفذها مراقبو الأمانة  للحد من انتشار هذا الوباء

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
0
175

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 979 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية المركزية، أسفرت عن إغلاق 35 منشأة مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، وعدم تفعيل تطبيق "توكلنا"، إضافة إلى ضبط 116 مخالفة مرتبطة بالإجراءات الاحترازية.

وأشارت الأمانة إلى أن مركز البلاغات 940 تلقى 112 بلاغاً تضمن وجود زحام داخل عدد من المنشآت التجارية والغذائية ومخالفتها للاشتراطات الصحية، وتقديم وجبات داخل المنشأة، وعدم وجود معقمات، وعدم تطهير عربات التسوق إضافة إلى النظافة العامة للعاملين.

وأكدت الأمانة تكثيف الجولات الرقابية على المنشآت بهدف التأكد من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مشددة على ضرورة التقيد بكافة البروتوكولات الوقائية وتطبيق "توكلنا"، لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا.
ودعت الأمانة أفراد المجتمع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية عبر مركز البلاغات الموحد، وذلك للحد من انتشار هذا الوباء وتحقيق الحماية للبيئة والمستهلك.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,908
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,373
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,497
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,288

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس
أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان
الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة