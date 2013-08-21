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"البازعي": 3 أعمال مسرحية كبرى قريبًا بالمملكة والهوية أهم أولوياتنا

قصصهم ستجسد على مسارح العالم وفق أعلى المعايير الفنية والثقافية

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية في المملكة سلطان البازعي، أن الهوية في مقدمة أولويات استراتيجية وزارة الثقافة وهيئة المسرح والفنون الأدائية.

جاء ذلك عقب الانتهاء من برنامج تدريبي أقيم في جدة، عن التمثيل والإخراج المسرحي وفق مناهج عالمية وتجارب ثرية؛ حيث كشف "البازعي" أنه لا قلق على الهوية، مبينًا أن المدربين العالميين يسعون من خلال البرامج إلى التعريف بتقنيات التمثيل المسرحي بهدف تطوير أداء العاملين في قطاع المسرح، ونشر الوعي بالتجارب العالمية المسرحية، وتعزيز فرص العمل للممارسين في المسرح.

وأضاف أنه حان الوقت لنحكي قصصنا للعالم؛ حيث إن هناك 3 أعمال مسرحية كبرى تشهدها المملكة قريباً، فالكثير من أبطال بلادنا سيكونون على عتبة المسرح، مثل زرقاء اليمامة وغالية البقمية وراكان بن حثلين.

وأشار إلى أن قصصهم ستجسد على خشبات المسارح حول العالم، وفق أعلى المعايير الفنية والثقافية؛ مما يعكس حقيقة ماضينا العريق، ويساهم في سعينا نحو بناء مستقبل يعتز بالتراث ويفتح للعالم منافذ جديدة ومختلفة للإبداع والتعبير الثقافي.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"البازعي": 3 أعمال مسرحية كبرى قريبًا بالمملكة والهوية أهم أولوياتنا
سبق

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية في المملكة سلطان البازعي، أن الهوية في مقدمة أولويات استراتيجية وزارة الثقافة وهيئة المسرح والفنون الأدائية.

جاء ذلك عقب الانتهاء من برنامج تدريبي أقيم في جدة، عن التمثيل والإخراج المسرحي وفق مناهج عالمية وتجارب ثرية؛ حيث كشف "البازعي" أنه لا قلق على الهوية، مبينًا أن المدربين العالميين يسعون من خلال البرامج إلى التعريف بتقنيات التمثيل المسرحي بهدف تطوير أداء العاملين في قطاع المسرح، ونشر الوعي بالتجارب العالمية المسرحية، وتعزيز فرص العمل للممارسين في المسرح.

وأضاف أنه حان الوقت لنحكي قصصنا للعالم؛ حيث إن هناك 3 أعمال مسرحية كبرى تشهدها المملكة قريباً، فالكثير من أبطال بلادنا سيكونون على عتبة المسرح، مثل زرقاء اليمامة وغالية البقمية وراكان بن حثلين.

وأشار إلى أن قصصهم ستجسد على خشبات المسارح حول العالم، وفق أعلى المعايير الفنية والثقافية؛ مما يعكس حقيقة ماضينا العريق، ويساهم في سعينا نحو بناء مستقبل يعتز بالتراث ويفتح للعالم منافذ جديدة ومختلفة للإبداع والتعبير الثقافي.

20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
08:52 PM

"البازعي": 3 أعمال مسرحية كبرى قريبًا بالمملكة والهوية أهم أولوياتنا

قصصهم ستجسد على مسارح العالم وفق أعلى المعايير الفنية والثقافية

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عبدالله الراجحي - جدة
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1,522

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية في المملكة سلطان البازعي، أن الهوية في مقدمة أولويات استراتيجية وزارة الثقافة وهيئة المسرح والفنون الأدائية.

جاء ذلك عقب الانتهاء من برنامج تدريبي أقيم في جدة، عن التمثيل والإخراج المسرحي وفق مناهج عالمية وتجارب ثرية؛ حيث كشف "البازعي" أنه لا قلق على الهوية، مبينًا أن المدربين العالميين يسعون من خلال البرامج إلى التعريف بتقنيات التمثيل المسرحي بهدف تطوير أداء العاملين في قطاع المسرح، ونشر الوعي بالتجارب العالمية المسرحية، وتعزيز فرص العمل للممارسين في المسرح.

وأضاف أنه حان الوقت لنحكي قصصنا للعالم؛ حيث إن هناك 3 أعمال مسرحية كبرى تشهدها المملكة قريباً، فالكثير من أبطال بلادنا سيكونون على عتبة المسرح، مثل زرقاء اليمامة وغالية البقمية وراكان بن حثلين.

وأشار إلى أن قصصهم ستجسد على خشبات المسارح حول العالم، وفق أعلى المعايير الفنية والثقافية؛ مما يعكس حقيقة ماضينا العريق، ويساهم في سعينا نحو بناء مستقبل يعتز بالتراث ويفتح للعالم منافذ جديدة ومختلفة للإبداع والتعبير الثقافي.

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