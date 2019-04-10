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بالفيديو.. طرد "قناة الجزيرة" من ساحة الاعتصام بالسودان

لمعرفتهم بخيانتها ومحاولتها إشعال الفتنة بين العرب والمسلمين

قام عدد من المواطنين السودانيين بطرد قناة الجزيرة القطرية من ساحة الاعتصام بدولة السودان.

وأظهر فيديو، تم تداوله، قيام جموع من الشعب السوداني بطرد مدير قناة الجزيرة من ساحة الاعتصام بأحد الميادين بجمهورية السودان، التي تشهد هذه الأيام خروج العديد من المتظاهرين ضد حكومة الرئيس عمر البشير مرددين هتافات "تسقط تسقط قناة الجزيرة".

وأتى طرد قناة الجزيرة لمعرفة الكثير من الشعوب العربية والإسلامية خيانة تلك القناة لكل الشعوب العربية، ومحاولة إشعال الفتنة بين الشعوب المسلمة؛ إذ كان لها الأثر الكبير في تدليس الرأي العام في الربيع العربي، وتحريض الشعوب العربية على الثورات والتمرد على أنظمتها لإثارة الفوضى والدمار بها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بالفيديو.. طرد "قناة الجزيرة" من ساحة الاعتصام بالسودان
سبق

قام عدد من المواطنين السودانيين بطرد قناة الجزيرة القطرية من ساحة الاعتصام بدولة السودان.

وأظهر فيديو، تم تداوله، قيام جموع من الشعب السوداني بطرد مدير قناة الجزيرة من ساحة الاعتصام بأحد الميادين بجمهورية السودان، التي تشهد هذه الأيام خروج العديد من المتظاهرين ضد حكومة الرئيس عمر البشير مرددين هتافات "تسقط تسقط قناة الجزيرة".

وأتى طرد قناة الجزيرة لمعرفة الكثير من الشعوب العربية والإسلامية خيانة تلك القناة لكل الشعوب العربية، ومحاولة إشعال الفتنة بين الشعوب المسلمة؛ إذ كان لها الأثر الكبير في تدليس الرأي العام في الربيع العربي، وتحريض الشعوب العربية على الثورات والتمرد على أنظمتها لإثارة الفوضى والدمار بها.

10 إبريل 2019 - 5 شعبان 1440
01:08 AM

بالفيديو.. طرد "قناة الجزيرة" من ساحة الاعتصام بالسودان

لمعرفتهم بخيانتها ومحاولتها إشعال الفتنة بين العرب والمسلمين

A A A
مسلّم الهواملة - الرياض
4
6,720

قام عدد من المواطنين السودانيين بطرد قناة الجزيرة القطرية من ساحة الاعتصام بدولة السودان.

وأظهر فيديو، تم تداوله، قيام جموع من الشعب السوداني بطرد مدير قناة الجزيرة من ساحة الاعتصام بأحد الميادين بجمهورية السودان، التي تشهد هذه الأيام خروج العديد من المتظاهرين ضد حكومة الرئيس عمر البشير مرددين هتافات "تسقط تسقط قناة الجزيرة".

وأتى طرد قناة الجزيرة لمعرفة الكثير من الشعوب العربية والإسلامية خيانة تلك القناة لكل الشعوب العربية، ومحاولة إشعال الفتنة بين الشعوب المسلمة؛ إذ كان لها الأثر الكبير في تدليس الرأي العام في الربيع العربي، وتحريض الشعوب العربية على الثورات والتمرد على أنظمتها لإثارة الفوضى والدمار بها.

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