وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والجبيل والخبر والدمام والظهران والعديد والقطيف وبقيق وحرض ورأس تنورة وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المنطقة الشرقية.

"الأرصاد" ينبه الشرقية : ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-13 أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المنطقة الشرقية. وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والجبيل والخبر والدمام والظهران والعديد والقطيف وبقيق وحرض ورأس تنورة وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443 01:27 AM

"الأرصاد" ينبه الشرقية : ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحًا





A A A





3 مشاركة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المنطقة الشرقية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والجبيل والخبر والدمام والظهران والعديد والقطيف وبقيق وحرض ورأس تنورة وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.