أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن توجيه ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء استجابة لتهديدات الميليشيا الحوثية. وطلبت قيادة التحالف من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من معسكر التشريفات في صنعاء، فيما أكدت أن العملية في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

"التحالف": ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-25 أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن توجيه ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء استجابة لتهديدات الميليشيا الحوثية.



وطلبت قيادة التحالف من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من معسكر التشريفات في صنعاء، فيما أكدت أن العملية في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443 10:09 PM

"التحالف": ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء طلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من "معسكر التشريفات"





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أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن توجيه ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء استجابة لتهديدات الميليشيا الحوثية.



وطلبت قيادة التحالف من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من معسكر التشريفات في صنعاء، فيما أكدت أن العملية في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.