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بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل "الجمارك السعودية" تطلق فعالية توعوية

للتعريف بدورها في أمن وحماية المجتمع وتيسير إجراءات دخول الواردات

أطلقت الجمارك السعودية، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، فعالية توعوية للأطفال؛ للتعريف بالدور الذي يقوم به منسوبو الجمارك نحو أمن وحماية المجتمع وتيسير إجراءات دخول الواردات من البضائع بمختلف أشكالها وأصنافها.

وقال مدير التواصل الرقمي في الجمارك السعودية، فيصل المغلوث: "تضمنت الفعالية التي أطلقتها الجمارك أنشطة تستهدف الأطفال من عمر 4- 6 سنوات، شملت إصدار الجمارك السعودية كتيبًا يتضمن قصة موجهة للأطفال تتحدث عن مهام الموظف والموظفة الجمركية، إضافة إلى إقامة أنشطة في مراكز التسوق في عدد من مناطق المملكة؛ حيث يقدم من خلالها تعريف بمهام منسوبي الجمارك السعودية ودورهم في حماية الوطن، إضافة إلى التعريف بالمراحل التي تمر بها البضائع قبل أن تصل للمستهلك".

وأشار المغلوث إلى أن الجمارك السعودية تهدف من خلال ذلك إلى أن تكون هذه الفئة العمرية أكثر قربًا ومعرفة بمهام موظفي الجمارك السعودية وتعزيز هذه المعرفة في أفكارهم -على غرار المفاهيم الثابتة لدى هذه الفئة- بالدور الذي يقوم به على سبيل المثال المهندس والطبيب ورجل المرور وغيرها من المهن التي تسهم في بناء الوطن وتسعى إلى تحقيق نهضته. وللتعرف أكثر على الفعالية على الرابط الآتي: https://www.customs.gov.sa/ar/AminFamily.

الجمارك السعودية اليوم العالمي للطفل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل "الجمارك السعودية" تطلق فعالية توعوية
سبق

أطلقت الجمارك السعودية، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، فعالية توعوية للأطفال؛ للتعريف بالدور الذي يقوم به منسوبو الجمارك نحو أمن وحماية المجتمع وتيسير إجراءات دخول الواردات من البضائع بمختلف أشكالها وأصنافها.

وقال مدير التواصل الرقمي في الجمارك السعودية، فيصل المغلوث: "تضمنت الفعالية التي أطلقتها الجمارك أنشطة تستهدف الأطفال من عمر 4- 6 سنوات، شملت إصدار الجمارك السعودية كتيبًا يتضمن قصة موجهة للأطفال تتحدث عن مهام الموظف والموظفة الجمركية، إضافة إلى إقامة أنشطة في مراكز التسوق في عدد من مناطق المملكة؛ حيث يقدم من خلالها تعريف بمهام منسوبي الجمارك السعودية ودورهم في حماية الوطن، إضافة إلى التعريف بالمراحل التي تمر بها البضائع قبل أن تصل للمستهلك".

وأشار المغلوث إلى أن الجمارك السعودية تهدف من خلال ذلك إلى أن تكون هذه الفئة العمرية أكثر قربًا ومعرفة بمهام موظفي الجمارك السعودية وتعزيز هذه المعرفة في أفكارهم -على غرار المفاهيم الثابتة لدى هذه الفئة- بالدور الذي يقوم به على سبيل المثال المهندس والطبيب ورجل المرور وغيرها من المهن التي تسهم في بناء الوطن وتسعى إلى تحقيق نهضته. وللتعرف أكثر على الفعالية على الرابط الآتي: https://www.customs.gov.sa/ar/AminFamily.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
11:54 AM

بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل "الجمارك السعودية" تطلق فعالية توعوية

للتعريف بدورها في أمن وحماية المجتمع وتيسير إجراءات دخول الواردات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت الجمارك السعودية، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، فعالية توعوية للأطفال؛ للتعريف بالدور الذي يقوم به منسوبو الجمارك نحو أمن وحماية المجتمع وتيسير إجراءات دخول الواردات من البضائع بمختلف أشكالها وأصنافها.

وقال مدير التواصل الرقمي في الجمارك السعودية، فيصل المغلوث: "تضمنت الفعالية التي أطلقتها الجمارك أنشطة تستهدف الأطفال من عمر 4- 6 سنوات، شملت إصدار الجمارك السعودية كتيبًا يتضمن قصة موجهة للأطفال تتحدث عن مهام الموظف والموظفة الجمركية، إضافة إلى إقامة أنشطة في مراكز التسوق في عدد من مناطق المملكة؛ حيث يقدم من خلالها تعريف بمهام منسوبي الجمارك السعودية ودورهم في حماية الوطن، إضافة إلى التعريف بالمراحل التي تمر بها البضائع قبل أن تصل للمستهلك".

وأشار المغلوث إلى أن الجمارك السعودية تهدف من خلال ذلك إلى أن تكون هذه الفئة العمرية أكثر قربًا ومعرفة بمهام موظفي الجمارك السعودية وتعزيز هذه المعرفة في أفكارهم -على غرار المفاهيم الثابتة لدى هذه الفئة- بالدور الذي يقوم به على سبيل المثال المهندس والطبيب ورجل المرور وغيرها من المهن التي تسهم في بناء الوطن وتسعى إلى تحقيق نهضته. وللتعرف أكثر على الفعالية على الرابط الآتي: https://www.customs.gov.sa/ar/AminFamily.

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