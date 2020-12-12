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الدفاع المدني يحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة

من متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة.. أهاب بالجميع توخي الحذر

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من استمرار لهطول الأمطار الرعدية -بمشيئة الله- ابتداء من الاثنين 1442/4/29هـ حتى الخميس الموافق 1442/5/2هـ على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقتا (الرياض والقصيم) بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

المديرية العامة للدفاع المدني أمطار رعدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الدفاع المدني يحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة
سبق

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من استمرار لهطول الأمطار الرعدية -بمشيئة الله- ابتداء من الاثنين 1442/4/29هـ حتى الخميس الموافق 1442/5/2هـ على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقتا (الرياض والقصيم) بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

12 ديسمبر 2020 - 27 ربيع الآخر 1442
04:26 PM

الدفاع المدني يحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة

من متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة.. أهاب بالجميع توخي الحذر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من استمرار لهطول الأمطار الرعدية -بمشيئة الله- ابتداء من الاثنين 1442/4/29هـ حتى الخميس الموافق 1442/5/2هـ على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقتا (الرياض والقصيم) بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

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