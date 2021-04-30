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مدير تعليم سراة عبيدة: رؤية 2030 أحدثت نهضة عصرية شاملة

قال إنها استراتيجية واضحة مخطط لها بدقة وحولت الحلم إلى حقيقة

قال مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي: إن الرؤية التي أطلقها سمو ولي العهد – حفظه الله – قبل خمسة أعوام، نبعت من هممٍ عالية كالجبال، حولت الحلم إلى حقيقة وواقع، ولم تكن دربًا من دروب الخيال، ولكنها كانت استراتيجية واضحة تم التخطيط لها بكل دقة وإمعان.

وتفصيلًا: لفت "العلكمي" إلى أن أهم ما تميزت به هذه الرؤية المباركة هو الدعم اللامحدود من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لهذه الرؤية الإستراتيجية الهادفة من جهة، وطموح الشباب ورغبة سمو ولي العهد في التحدي وهمته العالية من جهة أخرى.

وأكد "العلكمي" أن الرؤية ترتكز كما قال ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عند إعلانه لها على "مكامن القوة"، التي تملكها المملكة لإحداث نهضة عصرية شاملة في كل المجالات بما يدعم المواطنين في تحقيق تطلعاتهم إلى الرفاه والمستقبل المزدهر.

وتابع: تمضي الرؤية في تحقيق أهدافها وفق خطط مرحلية محددة شملت إلى الآن تحقيق الكثير من الإنجازات بمعايير قياسية؛ ففي مجال التعليم تحقق العديد من المنجزات النوعية، والقفزات العالمية في مؤشرات المعرفة، وهذا يدل وبلا شك على أننا نسير في السياقات الصحيحة لرؤية الوطن.

وأردف: أنه في مجال رفع فاعلية الأداء الحكومي حققت المملكة تحولات كبيرة في اتجاه الحكومة الإلكترونية التي تتيح كل الخدمات التي يحتاجها المواطن إلكترونيًّا بما يختصر عليه الجهد والوقت، ويسهل له الحصول على بيانات تعاملاته آليًّا، وعن البعد الاقتصادي فالشواهد كثيرة، ولا أدل على ذلك من استضافة المملكة لقمة العشرين، والقادم أجمل مع رؤية الخير رؤية 2030م.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرؤية السعودية 2030

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير تعليم سراة عبيدة: رؤية 2030 أحدثت نهضة عصرية شاملة
سبق

قال مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي: إن الرؤية التي أطلقها سمو ولي العهد – حفظه الله – قبل خمسة أعوام، نبعت من هممٍ عالية كالجبال، حولت الحلم إلى حقيقة وواقع، ولم تكن دربًا من دروب الخيال، ولكنها كانت استراتيجية واضحة تم التخطيط لها بكل دقة وإمعان.

وتفصيلًا: لفت "العلكمي" إلى أن أهم ما تميزت به هذه الرؤية المباركة هو الدعم اللامحدود من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لهذه الرؤية الإستراتيجية الهادفة من جهة، وطموح الشباب ورغبة سمو ولي العهد في التحدي وهمته العالية من جهة أخرى.

وأكد "العلكمي" أن الرؤية ترتكز كما قال ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عند إعلانه لها على "مكامن القوة"، التي تملكها المملكة لإحداث نهضة عصرية شاملة في كل المجالات بما يدعم المواطنين في تحقيق تطلعاتهم إلى الرفاه والمستقبل المزدهر.

وتابع: تمضي الرؤية في تحقيق أهدافها وفق خطط مرحلية محددة شملت إلى الآن تحقيق الكثير من الإنجازات بمعايير قياسية؛ ففي مجال التعليم تحقق العديد من المنجزات النوعية، والقفزات العالمية في مؤشرات المعرفة، وهذا يدل وبلا شك على أننا نسير في السياقات الصحيحة لرؤية الوطن.

وأردف: أنه في مجال رفع فاعلية الأداء الحكومي حققت المملكة تحولات كبيرة في اتجاه الحكومة الإلكترونية التي تتيح كل الخدمات التي يحتاجها المواطن إلكترونيًّا بما يختصر عليه الجهد والوقت، ويسهل له الحصول على بيانات تعاملاته آليًّا، وعن البعد الاقتصادي فالشواهد كثيرة، ولا أدل على ذلك من استضافة المملكة لقمة العشرين، والقادم أجمل مع رؤية الخير رؤية 2030م.

30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442
08:20 PM
اخر تعديل
01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
05:35 AM

مدير تعليم سراة عبيدة: رؤية 2030 أحدثت نهضة عصرية شاملة

قال إنها استراتيجية واضحة مخطط لها بدقة وحولت الحلم إلى حقيقة

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علي حفول - سراة عبيدة
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قال مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي: إن الرؤية التي أطلقها سمو ولي العهد – حفظه الله – قبل خمسة أعوام، نبعت من هممٍ عالية كالجبال، حولت الحلم إلى حقيقة وواقع، ولم تكن دربًا من دروب الخيال، ولكنها كانت استراتيجية واضحة تم التخطيط لها بكل دقة وإمعان.

وتفصيلًا: لفت "العلكمي" إلى أن أهم ما تميزت به هذه الرؤية المباركة هو الدعم اللامحدود من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لهذه الرؤية الإستراتيجية الهادفة من جهة، وطموح الشباب ورغبة سمو ولي العهد في التحدي وهمته العالية من جهة أخرى.

وأكد "العلكمي" أن الرؤية ترتكز كما قال ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عند إعلانه لها على "مكامن القوة"، التي تملكها المملكة لإحداث نهضة عصرية شاملة في كل المجالات بما يدعم المواطنين في تحقيق تطلعاتهم إلى الرفاه والمستقبل المزدهر.

وتابع: تمضي الرؤية في تحقيق أهدافها وفق خطط مرحلية محددة شملت إلى الآن تحقيق الكثير من الإنجازات بمعايير قياسية؛ ففي مجال التعليم تحقق العديد من المنجزات النوعية، والقفزات العالمية في مؤشرات المعرفة، وهذا يدل وبلا شك على أننا نسير في السياقات الصحيحة لرؤية الوطن.

وأردف: أنه في مجال رفع فاعلية الأداء الحكومي حققت المملكة تحولات كبيرة في اتجاه الحكومة الإلكترونية التي تتيح كل الخدمات التي يحتاجها المواطن إلكترونيًّا بما يختصر عليه الجهد والوقت، ويسهل له الحصول على بيانات تعاملاته آليًّا، وعن البعد الاقتصادي فالشواهد كثيرة، ولا أدل على ذلك من استضافة المملكة لقمة العشرين، والقادم أجمل مع رؤية الخير رؤية 2030م.

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