الاختبار الـ7 خلال شهر.. كوريا الشمالية تطلق أقوى صاروخ بالستي منذ 2017

حلّق على ارتفاع 2000 كم وقطع مسافة 800 كم في 30 دقيقة

أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، أقوى صاروخ لها منذ العام 2017 بحسب ما أعلنت جارتها الجنوبية، التي تعتقد أن بيونغ يانغ قد تنفذ قريباً تهديدها باستئناف تجاربها النووية أو إطلاق صواريخ بالستية عابرة للقارات.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أنها رصدت فجر اليوم صاروخاً بالستياً متوسط المدى بزاوية عالية باتجاه الشرق، وتعني عبارة "زاوية عالية" أن الصاروخ لم يبلغ الحد الأقصى لارتفاعه.

وأضافت الهيئة أن الصاروخ حلّق على ارتفاع بلغ ألفي كيلومتر في حده الأقصى وقطع مسافة 800 كيلومتر في ثلاثين دقيقة قبل أن يسقط في بحر اليابان.

وأطلق الصاروخ من مقاطعة جاغانغ الشمالية التي أعلنت كوريا الشمالية في الأشهر الأخيرة أنها أطلقت منها صواريخ فرط صوتية.

ويعتبر هذا الاختبار هو السابع الذي تجريه بيونغ يانغ منذ بداية العام، وآخر مرة أجرت كوريا الشمالية عدداً كبيراً من التجارب خلال مدة زمنية قصيرة كانت في 2019 بعد انهيار المحادثات بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب.

وحذرت كوريا الجنوبية من أن كوريا الشمالية تتبع مساراً مشابهاً لمسار العام 2017، عندما كان التوتر في ذروته في شبه الجزيرة الكورية، وفقاً لـ"فرانس 24".