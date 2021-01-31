النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأمين العام للأمم المتحدة: فجوة المناعة العالمية تعرض الجميع للخطر

شدد على الحاجة إلى حملة تطعيم عالمية تصل للجميع ضد كورونا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه تم تقديم أكثر من 70 مليون جرعة لقاح لفيروس كوفيد-19 حول العالم.

وأوضح "غوتيريش" في تصريح له اليوم، أن قرابة 20000 من هذه التطعيمات كانت في القارة الإفريقية، مؤكداً أن فجوة المناعة العالمية تعرض الجميع للخطر.


وشدد الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، على الحاجة إلى حملة تطعيم عالمية تصل إلى الجميع في كل مكان.

الرئيسية/ محطات

اعلان
الأمين العام للأمم المتحدة: فجوة المناعة العالمية تعرض الجميع للخطر
سبق

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه تم تقديم أكثر من 70 مليون جرعة لقاح لفيروس كوفيد-19 حول العالم.

وأوضح "غوتيريش" في تصريح له اليوم، أن قرابة 20000 من هذه التطعيمات كانت في القارة الإفريقية، مؤكداً أن فجوة المناعة العالمية تعرض الجميع للخطر.


وشدد الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، على الحاجة إلى حملة تطعيم عالمية تصل إلى الجميع في كل مكان.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
10:44 PM

الأمين العام للأمم المتحدة: فجوة المناعة العالمية تعرض الجميع للخطر

شدد على الحاجة إلى حملة تطعيم عالمية تصل للجميع ضد كورونا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الأمم المتحدة
1
1,139

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه تم تقديم أكثر من 70 مليون جرعة لقاح لفيروس كوفيد-19 حول العالم.

وأوضح "غوتيريش" في تصريح له اليوم، أن قرابة 20000 من هذه التطعيمات كانت في القارة الإفريقية، مؤكداً أن فجوة المناعة العالمية تعرض الجميع للخطر.


وشدد الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، على الحاجة إلى حملة تطعيم عالمية تصل إلى الجميع في كل مكان.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,707
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,246
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,217
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,107

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة