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القريات وتبوك والرياض تسجّل أدنى حرارة اليوم .. تعرَّف عليها

وفق ما ذكره المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع لـ "الأرصاد"

سجّلت مدينة القريات، أدنى درجة حرارة اليوم؛ حيث بلغت (3) مئوية.

وبيّنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات- أن تبوك سجّلت أيضاً (3) مئوية، وتلتها الرياض بتسجيلها (4) درجات مئوية اليوم.

القريات تبوك الرياض حالة الطقس الأرصاد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القريات وتبوك والرياض تسجّل أدنى حرارة اليوم .. تعرَّف عليها
سبق

سجّلت مدينة القريات، أدنى درجة حرارة اليوم؛ حيث بلغت (3) مئوية.

وبيّنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات- أن تبوك سجّلت أيضاً (3) مئوية، وتلتها الرياض بتسجيلها (4) درجات مئوية اليوم.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
11:53 AM

القريات وتبوك والرياض تسجّل أدنى حرارة اليوم .. تعرَّف عليها

وفق ما ذكره المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع لـ "الأرصاد"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
6,088

سجّلت مدينة القريات، أدنى درجة حرارة اليوم؛ حيث بلغت (3) مئوية.

وبيّنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات- أن تبوك سجّلت أيضاً (3) مئوية، وتلتها الرياض بتسجيلها (4) درجات مئوية اليوم.

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