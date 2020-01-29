القريات وتبوك والرياض تسجّل أدنى حرارة اليوم .. تعرَّف عليها

سجّلت مدينة القريات، أدنى درجة حرارة اليوم؛ حيث بلغت (3) مئوية.
وبيّنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات- أن تبوك سجّلت أيضاً (3) مئوية، وتلتها الرياض بتسجيلها (4) درجات مئوية اليوم.
سجّلت مدينة القريات، أدنى درجة حرارة اليوم؛ حيث بلغت (3) مئوية.
وبيّنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات- أن تبوك سجّلت أيضاً (3) مئوية، وتلتها الرياض بتسجيلها (4) درجات مئوية اليوم.القريات تبوك الرياض حالة الطقس الأرصاد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
سجّلت مدينة القريات، أدنى درجة حرارة اليوم؛ حيث بلغت (3) مئوية.
وبيّنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات- أن تبوك سجّلت أيضاً (3) مئوية، وتلتها الرياض بتسجيلها (4) درجات مئوية اليوم.
سجّلت مدينة القريات، أدنى درجة حرارة اليوم؛ حيث بلغت (3) مئوية.
وبيّنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات- أن تبوك سجّلت أيضاً (3) مئوية، وتلتها الرياض بتسجيلها (4) درجات مئوية اليوم.