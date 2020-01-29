وبيّنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات- أن تبوك سجّلت أيضاً (3) مئوية، وتلتها الرياض بتسجيلها (4) درجات مئوية اليوم.

سجّلت مدينة القريات، أدنى درجة حرارة اليوم؛ حيث بلغت (3) مئوية.

القريات وتبوك والرياض تسجّل أدنى حرارة اليوم .. تعرَّف عليها صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-29 سجّلت مدينة القريات، أدنى درجة حرارة اليوم؛ حيث بلغت (3) مئوية. وبيّنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات- أن تبوك سجّلت أيضاً (3) مئوية، وتلتها الرياض بتسجيلها (4) درجات مئوية اليوم.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441 11:53 AM

القريات وتبوك والرياض تسجّل أدنى حرارة اليوم .. تعرَّف عليها وفق ما ذكره المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع لـ "الأرصاد"





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سجّلت مدينة القريات، أدنى درجة حرارة اليوم؛ حيث بلغت (3) مئوية.

وبيّنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات- أن تبوك سجّلت أيضاً (3) مئوية، وتلتها الرياض بتسجيلها (4) درجات مئوية اليوم.