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حملة ميدانية مكثفة لأمانة العاصمة المقدسة تستهدف الباعة الجائلين

مُصادرة وإتلاف كميات من المواد الغذائية المتنوعة مجهولة المصدر

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة حملة ميدانية على الباعة الجائلين بحي المسفلة، في إطار جهودها لمكافحة البيع العشوائي والظواهر السلبية والتأكد من سلامة وصحة المواد الغذائية.

وأوضحت الأمانة أن الفِرَق الميدانية قامت بتكثيف حملاتها على الباعة الجائلين المخالفين المتواجدين بحي كدي القديم ومنطقة حوش بكر؛ حيث تمت مصادرة وإتلاف أكثر من طنين من الخضروات والفواكه المتنوعة والمعلبات مجهولة المصدر، وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي تُعرض من قِبَل الباعة الجائلين المخالفين مفتقرة للاشتراطات الصحية المعتمَدة.

وتمت مصادرة وإتلاف ما يقارب طنين من الأخشاب والأقمشة والملابس المستعملة التي تباع بطرق عشوائية وبصورة فوضوية.

وواصلت بلدية العتيبية الفرعية حملاتها الرقابية، على الباعة الجائلين المخالفين المتواجدين في نطاقها الإشرافي، بالتعاون مع الدوريات الأمنية.. وأسفرت عن مصادرة 623 كجم من الفواكه والخضار، وتسليمها -بعد التأكد من سلامتها- لجمعية "إكرام" لحفظ الطعام، وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة تكثيف جولاتها الرقابية بصفة مستمرة على المواقع المخالفة، واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحق المخالفين؛ وذلك من خلال فِرَقها الرقابية الميدانية التابعة للبلديات؛ للتحقق من سلامة المواد الغذائية والاستهلاكية المعروضة من الباعة الجائلين.

ودعت الجميعَ إلى ضرورة الإبلاغ في حال وجود مخالفات أو ملاحظات بلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940.

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حملة ميدانية مكثفة لأمانة العاصمة المقدسة تستهدف الباعة الجائلين
سبق

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة حملة ميدانية على الباعة الجائلين بحي المسفلة، في إطار جهودها لمكافحة البيع العشوائي والظواهر السلبية والتأكد من سلامة وصحة المواد الغذائية.

وأوضحت الأمانة أن الفِرَق الميدانية قامت بتكثيف حملاتها على الباعة الجائلين المخالفين المتواجدين بحي كدي القديم ومنطقة حوش بكر؛ حيث تمت مصادرة وإتلاف أكثر من طنين من الخضروات والفواكه المتنوعة والمعلبات مجهولة المصدر، وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي تُعرض من قِبَل الباعة الجائلين المخالفين مفتقرة للاشتراطات الصحية المعتمَدة.

وتمت مصادرة وإتلاف ما يقارب طنين من الأخشاب والأقمشة والملابس المستعملة التي تباع بطرق عشوائية وبصورة فوضوية.

وواصلت بلدية العتيبية الفرعية حملاتها الرقابية، على الباعة الجائلين المخالفين المتواجدين في نطاقها الإشرافي، بالتعاون مع الدوريات الأمنية.. وأسفرت عن مصادرة 623 كجم من الفواكه والخضار، وتسليمها -بعد التأكد من سلامتها- لجمعية "إكرام" لحفظ الطعام، وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة تكثيف جولاتها الرقابية بصفة مستمرة على المواقع المخالفة، واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحق المخالفين؛ وذلك من خلال فِرَقها الرقابية الميدانية التابعة للبلديات؛ للتحقق من سلامة المواد الغذائية والاستهلاكية المعروضة من الباعة الجائلين.

ودعت الجميعَ إلى ضرورة الإبلاغ في حال وجود مخالفات أو ملاحظات بلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
01:48 PM

حملة ميدانية مكثفة لأمانة العاصمة المقدسة تستهدف الباعة الجائلين

مُصادرة وإتلاف كميات من المواد الغذائية المتنوعة مجهولة المصدر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نفّذت أمانة العاصمة المقدسة حملة ميدانية على الباعة الجائلين بحي المسفلة، في إطار جهودها لمكافحة البيع العشوائي والظواهر السلبية والتأكد من سلامة وصحة المواد الغذائية.

وأوضحت الأمانة أن الفِرَق الميدانية قامت بتكثيف حملاتها على الباعة الجائلين المخالفين المتواجدين بحي كدي القديم ومنطقة حوش بكر؛ حيث تمت مصادرة وإتلاف أكثر من طنين من الخضروات والفواكه المتنوعة والمعلبات مجهولة المصدر، وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي تُعرض من قِبَل الباعة الجائلين المخالفين مفتقرة للاشتراطات الصحية المعتمَدة.

وتمت مصادرة وإتلاف ما يقارب طنين من الأخشاب والأقمشة والملابس المستعملة التي تباع بطرق عشوائية وبصورة فوضوية.

وواصلت بلدية العتيبية الفرعية حملاتها الرقابية، على الباعة الجائلين المخالفين المتواجدين في نطاقها الإشرافي، بالتعاون مع الدوريات الأمنية.. وأسفرت عن مصادرة 623 كجم من الفواكه والخضار، وتسليمها -بعد التأكد من سلامتها- لجمعية "إكرام" لحفظ الطعام، وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة تكثيف جولاتها الرقابية بصفة مستمرة على المواقع المخالفة، واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحق المخالفين؛ وذلك من خلال فِرَقها الرقابية الميدانية التابعة للبلديات؛ للتحقق من سلامة المواد الغذائية والاستهلاكية المعروضة من الباعة الجائلين.

ودعت الجميعَ إلى ضرورة الإبلاغ في حال وجود مخالفات أو ملاحظات بلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940.

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