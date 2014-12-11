النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جدة.. نجاة خادمة سقطت من الدور الثالث بعد محاولتها الهروب من منزل كفيلها

الهلال الأحمر باشر الموقع وتم نقل الخادمة إلى مستشفى الملك فهد لتلقي العلاج

نجت خادمة من الجنسية الأوغندية من الموت بعد سقوطها من الدور الثالث بعد أن حاولت الهروب من منزل كفيلها بحي الفيصلية.

وبحسب معلومات "سبق"، تلقت الجهات الأمنية بلاغاً من مواطن أفاد بأن خادمة من الجنسية الأوغندية التابعة له حاولت الهروب عن طريق المواسير من الدور الثالث بعد ذلك سقطت وتعرضت للإصابة في الظهر.

وباشر الهلال الأحمر الموقع، وتم نقل الخادمة لمستشفى الملك فهد لتلقي العلاج، وتم إعداد محضر بالواقعة، وتولت الشرطة التحقيق في الحادثة بحكم الاختصاص.


منطقة المرفقات

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جدة.. نجاة خادمة سقطت من الدور الثالث بعد محاولتها الهروب من منزل كفيلها
سبق

نجت خادمة من الجنسية الأوغندية من الموت بعد سقوطها من الدور الثالث بعد أن حاولت الهروب من منزل كفيلها بحي الفيصلية.

وبحسب معلومات "سبق"، تلقت الجهات الأمنية بلاغاً من مواطن أفاد بأن خادمة من الجنسية الأوغندية التابعة له حاولت الهروب عن طريق المواسير من الدور الثالث بعد ذلك سقطت وتعرضت للإصابة في الظهر.

وباشر الهلال الأحمر الموقع، وتم نقل الخادمة لمستشفى الملك فهد لتلقي العلاج، وتم إعداد محضر بالواقعة، وتولت الشرطة التحقيق في الحادثة بحكم الاختصاص.


منطقة المرفقات

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
10:27 PM

جدة.. نجاة خادمة سقطت من الدور الثالث بعد محاولتها الهروب من منزل كفيلها

الهلال الأحمر باشر الموقع وتم نقل الخادمة إلى مستشفى الملك فهد لتلقي العلاج

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
6,869

نجت خادمة من الجنسية الأوغندية من الموت بعد سقوطها من الدور الثالث بعد أن حاولت الهروب من منزل كفيلها بحي الفيصلية.

وبحسب معلومات "سبق"، تلقت الجهات الأمنية بلاغاً من مواطن أفاد بأن خادمة من الجنسية الأوغندية التابعة له حاولت الهروب عن طريق المواسير من الدور الثالث بعد ذلك سقطت وتعرضت للإصابة في الظهر.

وباشر الهلال الأحمر الموقع، وتم نقل الخادمة لمستشفى الملك فهد لتلقي العلاج، وتم إعداد محضر بالواقعة، وتولت الشرطة التحقيق في الحادثة بحكم الاختصاص.


منطقة المرفقات

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,991
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,086
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,428
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,846

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري
شوارعنا ومياه الأمطار

شوارعنا ومياه الأمطار

عبدالغني الشيخ
برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة