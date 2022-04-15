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ألمانيا.. "ميركل" تبحث مع قادة الولايات الاتحادية خطوات إنهاء الإغلاق

بينها تحديد موعد السماح للتلاميذ بالعودة إلى مدارسهم التي أُغلقت لأسابيع

تلتقي اليوم الأربعاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل؛ قادة الولايات الاتحادية الـ 16؛ لتحديد الخطوات التي يتعين اتخاذها، حيث تتطلع البلاد إلى الخروج من الإغلاق المفروض لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

وفي 22 مارس الماضي، قررت ميركل والولايات فرض قيود شاملة على حرية الحركة، لمدة أسبوعين، قبل تمديدهما لاحقاً إلى 19 أبريل الجاري.

ومن القرارات الرئيسة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ"، التي ستتخذها خلال اجتماع اليوم، موعد السماح للتلاميذ بالعودة إلى مدارسهم التي أُغلقت لأسابيع.

حتى الثلاثاء، سجّلت ألمانيا أكثر من 128400 إصابة بفيروس كورونا و3217 وفاة.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد أنجيلا ميركل

الرئيسية/ أخبار العالم

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ألمانيا.. "ميركل" تبحث مع قادة الولايات الاتحادية خطوات إنهاء الإغلاق
سبق

تلتقي اليوم الأربعاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل؛ قادة الولايات الاتحادية الـ 16؛ لتحديد الخطوات التي يتعين اتخاذها، حيث تتطلع البلاد إلى الخروج من الإغلاق المفروض لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

وفي 22 مارس الماضي، قررت ميركل والولايات فرض قيود شاملة على حرية الحركة، لمدة أسبوعين، قبل تمديدهما لاحقاً إلى 19 أبريل الجاري.

ومن القرارات الرئيسة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ"، التي ستتخذها خلال اجتماع اليوم، موعد السماح للتلاميذ بالعودة إلى مدارسهم التي أُغلقت لأسابيع.

حتى الثلاثاء، سجّلت ألمانيا أكثر من 128400 إصابة بفيروس كورونا و3217 وفاة.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
10:04 AM

ألمانيا.. "ميركل" تبحث مع قادة الولايات الاتحادية خطوات إنهاء الإغلاق

بينها تحديد موعد السماح للتلاميذ بالعودة إلى مدارسهم التي أُغلقت لأسابيع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تلتقي اليوم الأربعاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل؛ قادة الولايات الاتحادية الـ 16؛ لتحديد الخطوات التي يتعين اتخاذها، حيث تتطلع البلاد إلى الخروج من الإغلاق المفروض لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

وفي 22 مارس الماضي، قررت ميركل والولايات فرض قيود شاملة على حرية الحركة، لمدة أسبوعين، قبل تمديدهما لاحقاً إلى 19 أبريل الجاري.

ومن القرارات الرئيسة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ"، التي ستتخذها خلال اجتماع اليوم، موعد السماح للتلاميذ بالعودة إلى مدارسهم التي أُغلقت لأسابيع.

حتى الثلاثاء، سجّلت ألمانيا أكثر من 128400 إصابة بفيروس كورونا و3217 وفاة.

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