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بعد غد في الأحساء.. ندوة "الإعلام الرياضي.. مواجهات دون توكيل"

بتنظيم من هيئة الصحفيين.. وبستة محاور رئيسية

تنظِّم هيئة الصحفيين السعوديين في الأحساء بعد غد ندوة عن بُعد تحت عنوان (الإعلام الرياضي.. مواجهات دون توكيل)، بمشاركة عدد من الصحفيين المتخصصين في الشأن الرياضي.

وستناقش الندوة ستة محاور رئيسية، تشمل: الإعلام الرياضي ودوره في تطور القطاع الرياضي والشبابي، دور الإعلام الرياضي في تعزيز القيم المجتمعية مثل التسامح والعفو، وإذكاء الإعلام الرياضي المتطرف للتشنج والتعصب في الوسط الرياضي، إضافة إلى موضوع الميول المتوازن للإعلامي الذي تحكمه المهنية.

الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد غد في الأحساء.. ندوة "الإعلام الرياضي.. مواجهات دون توكيل"
سبق

تنظِّم هيئة الصحفيين السعوديين في الأحساء بعد غد ندوة عن بُعد تحت عنوان (الإعلام الرياضي.. مواجهات دون توكيل)، بمشاركة عدد من الصحفيين المتخصصين في الشأن الرياضي.

وستناقش الندوة ستة محاور رئيسية، تشمل: الإعلام الرياضي ودوره في تطور القطاع الرياضي والشبابي، دور الإعلام الرياضي في تعزيز القيم المجتمعية مثل التسامح والعفو، وإذكاء الإعلام الرياضي المتطرف للتشنج والتعصب في الوسط الرياضي، إضافة إلى موضوع الميول المتوازن للإعلامي الذي تحكمه المهنية.

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
10:36 PM

بعد غد في الأحساء.. ندوة "الإعلام الرياضي.. مواجهات دون توكيل"

بتنظيم من هيئة الصحفيين.. وبستة محاور رئيسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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تنظِّم هيئة الصحفيين السعوديين في الأحساء بعد غد ندوة عن بُعد تحت عنوان (الإعلام الرياضي.. مواجهات دون توكيل)، بمشاركة عدد من الصحفيين المتخصصين في الشأن الرياضي.

وستناقش الندوة ستة محاور رئيسية، تشمل: الإعلام الرياضي ودوره في تطور القطاع الرياضي والشبابي، دور الإعلام الرياضي في تعزيز القيم المجتمعية مثل التسامح والعفو، وإذكاء الإعلام الرياضي المتطرف للتشنج والتعصب في الوسط الرياضي، إضافة إلى موضوع الميول المتوازن للإعلامي الذي تحكمه المهنية.

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