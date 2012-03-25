ريم الزامل.. أول سعودية ضمن أعضاء مجلس إدارة نادي الشباب

بعد موافقة وزارة الرياضة

‬باتت ريم الزامل أول امرأة سعودية توافق وزارة الرياضة على انضمامها لمجلس إدارة نادي الشباب.

وبالتالي دخلت الزامل التاريخ من أوسع أبوابه في المجال الرياضي.



وأصدر نادي الشباب السعودي بياناً مساء اليوم الأربعاء، جاء فيه: "صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على عضوية الأستاذة/ ريم بنت خالد الزامل في مجلس إدارة النادي".



وتابع: "رحب مجلس إدارة النادي بانضمام الأستاذة ريم الزامل لعضوية المجلس متمنياً لها التوفيق والمساهمة الفعالة مع بقية الأعضاء في تحقيق أهداف وإستراتيجيات النادي".