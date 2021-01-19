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القيادة تعزي الرئيس الإندونيسي في ضحايا زلزال سولاويسي

في برقيتين من خادم الحرمين وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، إثر الزلزال الذي وقع في جزيرة سولاويسي وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ الزلزال الذي وقع في جزيرة سولاويسي الإندونيسية وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم والشعب الإندونيسي ألم هذا المصاب لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق أحر التعازي وصادق المواساة، سائلين الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وألا تروا سوءًا أو مكروهًا".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، إثر الزلزال الذي وقع في جزيرة سولاويسي وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد: "بلغني نبأ الزلزال الذي وقع في جزيرة سولاويسي الإندونيسية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، لأسأل الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وألا تروا سوءًا أو مكروهًا".

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القيادة تعزي الرئيس الإندونيسي في ضحايا زلزال سولاويسي
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، إثر الزلزال الذي وقع في جزيرة سولاويسي وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ الزلزال الذي وقع في جزيرة سولاويسي الإندونيسية وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم والشعب الإندونيسي ألم هذا المصاب لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق أحر التعازي وصادق المواساة، سائلين الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وألا تروا سوءًا أو مكروهًا".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، إثر الزلزال الذي وقع في جزيرة سولاويسي وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد: "بلغني نبأ الزلزال الذي وقع في جزيرة سولاويسي الإندونيسية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، لأسأل الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وألا تروا سوءًا أو مكروهًا".

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
08:26 AM

القيادة تعزي الرئيس الإندونيسي في ضحايا زلزال سولاويسي

في برقيتين من خادم الحرمين وولي العهد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، إثر الزلزال الذي وقع في جزيرة سولاويسي وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ الزلزال الذي وقع في جزيرة سولاويسي الإندونيسية وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم والشعب الإندونيسي ألم هذا المصاب لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق أحر التعازي وصادق المواساة، سائلين الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وألا تروا سوءًا أو مكروهًا".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، إثر الزلزال الذي وقع في جزيرة سولاويسي وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد: "بلغني نبأ الزلزال الذي وقع في جزيرة سولاويسي الإندونيسية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، لأسأل الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وألا تروا سوءًا أو مكروهًا".

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