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التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يحتفل باليوم الوطني السعودي

أقام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مقره بمدينة الرياض اليوم الأحد 27/ 9/ 2020 احتفالية بمناسبة اليوم الوطني للملكة العربية السعودية، وذلك بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، المكلف اللواء الطيار الركن/ محمد بن سعيد المغيدي، وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف.

وألقى رئيس الوفد السعودي، المكلف العميد الركن/ يحيى بن محمد عسيري، كلمة بهذه المناسبة، أوضح من خلالها الدور الكبير الذي تقوم عليه المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين، ومكافحة الإرهاب بشتى مجالاته.

وأشار اللواء المغيدي في ختام الحفل إلى دور المملكة العربية السعودية بوصفها دولة مقر لمركز التحالف في دعم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وكل ما من شأنه نبذ الفكر المتطرف والعنيف.

الجدير بالذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولة عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدولية على التطرف العنيف والإرهاب، والانضمام إلى الجهود الدولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسلم الدوليَّيْن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يحتفل باليوم الوطني السعودي
سبق

أقام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مقره بمدينة الرياض اليوم الأحد 27/ 9/ 2020 احتفالية بمناسبة اليوم الوطني للملكة العربية السعودية، وذلك بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، المكلف اللواء الطيار الركن/ محمد بن سعيد المغيدي، وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف.

وألقى رئيس الوفد السعودي، المكلف العميد الركن/ يحيى بن محمد عسيري، كلمة بهذه المناسبة، أوضح من خلالها الدور الكبير الذي تقوم عليه المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين، ومكافحة الإرهاب بشتى مجالاته.

وأشار اللواء المغيدي في ختام الحفل إلى دور المملكة العربية السعودية بوصفها دولة مقر لمركز التحالف في دعم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وكل ما من شأنه نبذ الفكر المتطرف والعنيف.

الجدير بالذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولة عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدولية على التطرف العنيف والإرهاب، والانضمام إلى الجهود الدولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسلم الدوليَّيْن.

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
08:21 PM

التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يحتفل باليوم الوطني السعودي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مقره بمدينة الرياض اليوم الأحد 27/ 9/ 2020 احتفالية بمناسبة اليوم الوطني للملكة العربية السعودية، وذلك بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، المكلف اللواء الطيار الركن/ محمد بن سعيد المغيدي، وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف.

وألقى رئيس الوفد السعودي، المكلف العميد الركن/ يحيى بن محمد عسيري، كلمة بهذه المناسبة، أوضح من خلالها الدور الكبير الذي تقوم عليه المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين، ومكافحة الإرهاب بشتى مجالاته.

وأشار اللواء المغيدي في ختام الحفل إلى دور المملكة العربية السعودية بوصفها دولة مقر لمركز التحالف في دعم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وكل ما من شأنه نبذ الفكر المتطرف والعنيف.

الجدير بالذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولة عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدولية على التطرف العنيف والإرهاب، والانضمام إلى الجهود الدولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسلم الدوليَّيْن.

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