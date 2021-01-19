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سقوط "أباتشي" أمريكية في منطقة الشدادي شرقي سوريا

تضررت بشكل واضح مع أنباء عن وجود إصابات ضمن طاقمها

قالت مصادر محلية إن طائرة مروحية تابعة للجيش الأمريكي سقطت داخل قاعدة مدينة الشدادي النفطية جنوبي الحسكة شمالي شرقي سوريا.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة نقلاً عن مصادر أهلية بأن طائرة مروحية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي من نوع "أباتشي" سقطت بشكل مفاجئ في القاعدة اللاشرعية التي أقامها الجيش الأمريكي في (مديرية حقول نفط الجبسة) القريبة من مساكن الـ200 النفطية العمالية ضمن مدينة الشدادي.

وتابعت المصادر بأن الطائرة ارتطمت بالطريق القريب من المعسكر الواقع داخل القاعدة الأمريكية، وذلك أثناء عملية تزويد بالوقود، وأنها تضررت بشكل واضح مع معلومات عن وجود إصابات ضمن طاقمها.

وبيّنت المصادر أن قوات الاحتلال الأمريكي عززت الحراسة حول القاعدة عقب الحادثة، وضربت طوقًا حول منطقة سقوط الطائرة.

وأكدت المصادر أن قاعدة الشدادي الأمريكية غير الشرعية جنوبي الحسكة شهدت حركة طيران كثيفة مؤخرًا، بالتزامن مع تزايد نشاطها في نقل معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي من السجن المركزي وسجن الصناعة بمحيط مدينة الحسكة إلى منطقة الشدادي، ومنها إلى بادية التنف حيث القاعدة الأمريكية غير الشرعية على مثلث الحدود السوري العراقي الأردني.

من جانب آخر، أكدت مصادر أهلية بريف دير الزور لمراسل "سبوتنيك" أن قذيفة صاروخية سقطت بمحيط بلدة ذيبان بريف دير الزور ناتجة من التدريبات العسكرية التي تجريها قوات الاحتلال الأمريكي مع مسلحي تنظيم "قسد" الموالي لها، ضمن القاعدة.

وبيّنت المصادر أن القذيفة لو سقطت في مكان مأهول بالسكان لأدت إلى وقوع أضرار بشرية ومادية جسيمة.

وكان طفل قد قُتل وأُصيب أفراد عائلته بجروح إثر سقوط قذيفة ناتجة من التدريبات العسكرية التي تجريها قوات الاحتلال الأمريكي في حقل العمر، وذلك في قرية العزبة بريف دير الزور قبل أيام.

الرئيسية/ أخبار العالم

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سقوط "أباتشي" أمريكية في منطقة الشدادي شرقي سوريا
سبق

قالت مصادر محلية إن طائرة مروحية تابعة للجيش الأمريكي سقطت داخل قاعدة مدينة الشدادي النفطية جنوبي الحسكة شمالي شرقي سوريا.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة نقلاً عن مصادر أهلية بأن طائرة مروحية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي من نوع "أباتشي" سقطت بشكل مفاجئ في القاعدة اللاشرعية التي أقامها الجيش الأمريكي في (مديرية حقول نفط الجبسة) القريبة من مساكن الـ200 النفطية العمالية ضمن مدينة الشدادي.

وتابعت المصادر بأن الطائرة ارتطمت بالطريق القريب من المعسكر الواقع داخل القاعدة الأمريكية، وذلك أثناء عملية تزويد بالوقود، وأنها تضررت بشكل واضح مع معلومات عن وجود إصابات ضمن طاقمها.

وبيّنت المصادر أن قوات الاحتلال الأمريكي عززت الحراسة حول القاعدة عقب الحادثة، وضربت طوقًا حول منطقة سقوط الطائرة.

وأكدت المصادر أن قاعدة الشدادي الأمريكية غير الشرعية جنوبي الحسكة شهدت حركة طيران كثيفة مؤخرًا، بالتزامن مع تزايد نشاطها في نقل معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي من السجن المركزي وسجن الصناعة بمحيط مدينة الحسكة إلى منطقة الشدادي، ومنها إلى بادية التنف حيث القاعدة الأمريكية غير الشرعية على مثلث الحدود السوري العراقي الأردني.

من جانب آخر، أكدت مصادر أهلية بريف دير الزور لمراسل "سبوتنيك" أن قذيفة صاروخية سقطت بمحيط بلدة ذيبان بريف دير الزور ناتجة من التدريبات العسكرية التي تجريها قوات الاحتلال الأمريكي مع مسلحي تنظيم "قسد" الموالي لها، ضمن القاعدة.

وبيّنت المصادر أن القذيفة لو سقطت في مكان مأهول بالسكان لأدت إلى وقوع أضرار بشرية ومادية جسيمة.

وكان طفل قد قُتل وأُصيب أفراد عائلته بجروح إثر سقوط قذيفة ناتجة من التدريبات العسكرية التي تجريها قوات الاحتلال الأمريكي في حقل العمر، وذلك في قرية العزبة بريف دير الزور قبل أيام.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
01:55 AM

سقوط "أباتشي" أمريكية في منطقة الشدادي شرقي سوريا

تضررت بشكل واضح مع أنباء عن وجود إصابات ضمن طاقمها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت مصادر محلية إن طائرة مروحية تابعة للجيش الأمريكي سقطت داخل قاعدة مدينة الشدادي النفطية جنوبي الحسكة شمالي شرقي سوريا.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة نقلاً عن مصادر أهلية بأن طائرة مروحية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي من نوع "أباتشي" سقطت بشكل مفاجئ في القاعدة اللاشرعية التي أقامها الجيش الأمريكي في (مديرية حقول نفط الجبسة) القريبة من مساكن الـ200 النفطية العمالية ضمن مدينة الشدادي.

وتابعت المصادر بأن الطائرة ارتطمت بالطريق القريب من المعسكر الواقع داخل القاعدة الأمريكية، وذلك أثناء عملية تزويد بالوقود، وأنها تضررت بشكل واضح مع معلومات عن وجود إصابات ضمن طاقمها.

وبيّنت المصادر أن قوات الاحتلال الأمريكي عززت الحراسة حول القاعدة عقب الحادثة، وضربت طوقًا حول منطقة سقوط الطائرة.

وأكدت المصادر أن قاعدة الشدادي الأمريكية غير الشرعية جنوبي الحسكة شهدت حركة طيران كثيفة مؤخرًا، بالتزامن مع تزايد نشاطها في نقل معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي من السجن المركزي وسجن الصناعة بمحيط مدينة الحسكة إلى منطقة الشدادي، ومنها إلى بادية التنف حيث القاعدة الأمريكية غير الشرعية على مثلث الحدود السوري العراقي الأردني.

من جانب آخر، أكدت مصادر أهلية بريف دير الزور لمراسل "سبوتنيك" أن قذيفة صاروخية سقطت بمحيط بلدة ذيبان بريف دير الزور ناتجة من التدريبات العسكرية التي تجريها قوات الاحتلال الأمريكي مع مسلحي تنظيم "قسد" الموالي لها، ضمن القاعدة.

وبيّنت المصادر أن القذيفة لو سقطت في مكان مأهول بالسكان لأدت إلى وقوع أضرار بشرية ومادية جسيمة.

وكان طفل قد قُتل وأُصيب أفراد عائلته بجروح إثر سقوط قذيفة ناتجة من التدريبات العسكرية التي تجريها قوات الاحتلال الأمريكي في حقل العمر، وذلك في قرية العزبة بريف دير الزور قبل أيام.

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