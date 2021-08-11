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أسعار النفط ترتفع و"برنت" يتجاوز الـ45.28 دولارًا للبرميل

بتحفيز أمريكي سيساعد في انطلاق أكبر مستهلك للنفط في العالم

ارتفعت أسعار النفط الخام يوم الثلاثاء، بدعم من توقعات بتحفيز أمريكي سيساعد في انطلاق أكبر مستهلك للنفط في العالم، وانتعاش في الطلب الآسيوي في الوقت الذي يعاد فيه فتح الاقتصادات وتسجل سوق الأسهم أداء أقوى.

ووفق "رويترز" أضاف خام برنت 29 سنتًا أو ما يعادل 0.6% إلى 45.28 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 08:19 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتًا أو ما يعادل 0.9% إلى 42.32 دولارًا للبرميل.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر قائلًا: إن كبار الأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس يرغبون في الاجتماع معه بشأن اتفاق لتخفيف الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا. وانهارت المحادثات بين الديمقراطيين وإدارة ترامب الأسبوع الماضي.

كما تَلَقّت الأسعار الدعم من مؤشرات على انتعاش الطلب على النفط في آسيا.

ويوم الأحد، قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو إنه يرى الطلب ينتعش في آسيا مع فتح تدريجي للاقتصادات.

وتراجع مؤشر أسعار المنتجين في الصين في يوليو؛ مدفوعًا بصعود أسعار النفط العالمية في الوقت الذي ارتفعت فيه الأنشطة الصناعية مجددًا صوب مستويات ما قبل فيروس كورونا؛ مما يضاف إلى مؤشرات على التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

كما دعم ارتفاع للأسهم الأوروبية التي صعدت للجلسة الثالثة على التوالي يوم الثلاثاء، مع مكاسب حققتها أسهم صناعة السيارات بفضل بيانات مبيعات في الصين.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط ترتفع و"برنت" يتجاوز الـ45.28 دولارًا للبرميل
سبق

ارتفعت أسعار النفط الخام يوم الثلاثاء، بدعم من توقعات بتحفيز أمريكي سيساعد في انطلاق أكبر مستهلك للنفط في العالم، وانتعاش في الطلب الآسيوي في الوقت الذي يعاد فيه فتح الاقتصادات وتسجل سوق الأسهم أداء أقوى.

ووفق "رويترز" أضاف خام برنت 29 سنتًا أو ما يعادل 0.6% إلى 45.28 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 08:19 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتًا أو ما يعادل 0.9% إلى 42.32 دولارًا للبرميل.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر قائلًا: إن كبار الأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس يرغبون في الاجتماع معه بشأن اتفاق لتخفيف الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا. وانهارت المحادثات بين الديمقراطيين وإدارة ترامب الأسبوع الماضي.

كما تَلَقّت الأسعار الدعم من مؤشرات على انتعاش الطلب على النفط في آسيا.

ويوم الأحد، قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو إنه يرى الطلب ينتعش في آسيا مع فتح تدريجي للاقتصادات.

وتراجع مؤشر أسعار المنتجين في الصين في يوليو؛ مدفوعًا بصعود أسعار النفط العالمية في الوقت الذي ارتفعت فيه الأنشطة الصناعية مجددًا صوب مستويات ما قبل فيروس كورونا؛ مما يضاف إلى مؤشرات على التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

كما دعم ارتفاع للأسهم الأوروبية التي صعدت للجلسة الثالثة على التوالي يوم الثلاثاء، مع مكاسب حققتها أسهم صناعة السيارات بفضل بيانات مبيعات في الصين.

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
01:14 PM

أسعار النفط ترتفع و"برنت" يتجاوز الـ45.28 دولارًا للبرميل

بتحفيز أمريكي سيساعد في انطلاق أكبر مستهلك للنفط في العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط الخام يوم الثلاثاء، بدعم من توقعات بتحفيز أمريكي سيساعد في انطلاق أكبر مستهلك للنفط في العالم، وانتعاش في الطلب الآسيوي في الوقت الذي يعاد فيه فتح الاقتصادات وتسجل سوق الأسهم أداء أقوى.

ووفق "رويترز" أضاف خام برنت 29 سنتًا أو ما يعادل 0.6% إلى 45.28 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 08:19 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتًا أو ما يعادل 0.9% إلى 42.32 دولارًا للبرميل.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر قائلًا: إن كبار الأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس يرغبون في الاجتماع معه بشأن اتفاق لتخفيف الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا. وانهارت المحادثات بين الديمقراطيين وإدارة ترامب الأسبوع الماضي.

كما تَلَقّت الأسعار الدعم من مؤشرات على انتعاش الطلب على النفط في آسيا.

ويوم الأحد، قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو إنه يرى الطلب ينتعش في آسيا مع فتح تدريجي للاقتصادات.

وتراجع مؤشر أسعار المنتجين في الصين في يوليو؛ مدفوعًا بصعود أسعار النفط العالمية في الوقت الذي ارتفعت فيه الأنشطة الصناعية مجددًا صوب مستويات ما قبل فيروس كورونا؛ مما يضاف إلى مؤشرات على التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

كما دعم ارتفاع للأسهم الأوروبية التي صعدت للجلسة الثالثة على التوالي يوم الثلاثاء، مع مكاسب حققتها أسهم صناعة السيارات بفضل بيانات مبيعات في الصين.

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