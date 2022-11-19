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"مدفعية التحالف" تقصف مواقع الحوثيين بـ"رازح الحدودية"

سقوط قتلى وجرحى بين المتمردين وتدمير آليات قتالية

قصفت، قبل قليل، المدفعية التابعة لقوات التحالف عدداً من المواقع التي تتمركز بها المليشيا الحوثية في جبهة رازح غرب محافظة صعدة شمال اليمن.

وبيّنت مصادر عسكرية أن قوات الجيش اليمني، بدعم من التحالف، حررت مواقع في مديرية رازح، وسط انهيارات كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وكثفت مدفعية التحالف قصفها لمواقع وتعزيزات المليشيا المتمردة في المنطقة ذاتها، وأسفرت تلك المعارك عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الحوثية التابعة لإيران، علاوةً على تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.

قوات التحالف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدفعية التحالف" تقصف مواقع الحوثيين بـ"رازح الحدودية"
سبق

قصفت، قبل قليل، المدفعية التابعة لقوات التحالف عدداً من المواقع التي تتمركز بها المليشيا الحوثية في جبهة رازح غرب محافظة صعدة شمال اليمن.

وبيّنت مصادر عسكرية أن قوات الجيش اليمني، بدعم من التحالف، حررت مواقع في مديرية رازح، وسط انهيارات كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وكثفت مدفعية التحالف قصفها لمواقع وتعزيزات المليشيا المتمردة في المنطقة ذاتها، وأسفرت تلك المعارك عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الحوثية التابعة لإيران، علاوةً على تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
06:45 PM

"مدفعية التحالف" تقصف مواقع الحوثيين بـ"رازح الحدودية"

سقوط قتلى وجرحى بين المتمردين وتدمير آليات قتالية

A A A
فهد كاملي - الرياض
0
444

قصفت، قبل قليل، المدفعية التابعة لقوات التحالف عدداً من المواقع التي تتمركز بها المليشيا الحوثية في جبهة رازح غرب محافظة صعدة شمال اليمن.

وبيّنت مصادر عسكرية أن قوات الجيش اليمني، بدعم من التحالف، حررت مواقع في مديرية رازح، وسط انهيارات كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وكثفت مدفعية التحالف قصفها لمواقع وتعزيزات المليشيا المتمردة في المنطقة ذاتها، وأسفرت تلك المعارك عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الحوثية التابعة لإيران، علاوةً على تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.

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