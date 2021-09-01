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6 جهات سعودية تشارك في لقاء عالمي للاستثمار.. بفرص سياحية "غير مسبوقة"

يقام في برلين بحضور 80 دولة

ينطلق اليوم الأربعاء 24 محرم 1443 المنتدى الدولي للاستثمار الفندقي في برلين، وتشارك فيه 6 جهات سعودية هي: (وزارة الاستثمار، ووزارة السياحة، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، وصندوق التنمية السياحي، وشركة البحر الأحمر، ونيوم)، وعنوان المشاركة "استثمر في السعودية".

وتعرض الجهات المختلفة الفرص الثمينة للمستثمرين والمهتمين، ويمكن الاطلاع على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع السياحة والضيافة في المملكة واستعراض المشاريع السياحية والتعرف على التسهيلات والحوافز التي تقدّمها المملكة للمستثمرين والشركات.

ويحضر مسؤولون وتنفيذيون في وزارة السياحة ووزارة الاستثمار وشركة نيوم وهيئة تطوير بوابة الدرعية وشركة البحر الأحمر، جلسة حوارية تسلط الضوء على المشهد الاستثماري لقطاع السياحة في المشاريع الكبرى.

كما سيتم استعراض دور وزارة الاستثمار في دعم المستثمر المحلي والأجنبي خلال الرحلة الاستثمارية بدءًا بإجراءات التأسيس، ووصولًا إلى ممارسة الأعمال وتقديم الحوافز للمستثمرين.

وفي اليوم الثالث تشارك وزارة السياحة، جلسة حوارية لمناقشة نهج المملكة في الاستثمار العقاري لقطاع الضيافة، والدروس التي يمكن تعلمها من المشاريع الضخمة لقطاع الضيافة في مناطق أخرى، وكيفية الاستدامة في البناء والتشغيل والاستثمار.

يقام المنتدى العالمي بمشاركة 80 دولة ويستضيف 170 متحدثًا من المختصين في صناعة الضيافة والفندقة.

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

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6 جهات سعودية تشارك في لقاء عالمي للاستثمار.. بفرص سياحية "غير مسبوقة"
سبق

ينطلق اليوم الأربعاء 24 محرم 1443 المنتدى الدولي للاستثمار الفندقي في برلين، وتشارك فيه 6 جهات سعودية هي: (وزارة الاستثمار، ووزارة السياحة، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، وصندوق التنمية السياحي، وشركة البحر الأحمر، ونيوم)، وعنوان المشاركة "استثمر في السعودية".

وتعرض الجهات المختلفة الفرص الثمينة للمستثمرين والمهتمين، ويمكن الاطلاع على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع السياحة والضيافة في المملكة واستعراض المشاريع السياحية والتعرف على التسهيلات والحوافز التي تقدّمها المملكة للمستثمرين والشركات.

ويحضر مسؤولون وتنفيذيون في وزارة السياحة ووزارة الاستثمار وشركة نيوم وهيئة تطوير بوابة الدرعية وشركة البحر الأحمر، جلسة حوارية تسلط الضوء على المشهد الاستثماري لقطاع السياحة في المشاريع الكبرى.

كما سيتم استعراض دور وزارة الاستثمار في دعم المستثمر المحلي والأجنبي خلال الرحلة الاستثمارية بدءًا بإجراءات التأسيس، ووصولًا إلى ممارسة الأعمال وتقديم الحوافز للمستثمرين.

وفي اليوم الثالث تشارك وزارة السياحة، جلسة حوارية لمناقشة نهج المملكة في الاستثمار العقاري لقطاع الضيافة، والدروس التي يمكن تعلمها من المشاريع الضخمة لقطاع الضيافة في مناطق أخرى، وكيفية الاستدامة في البناء والتشغيل والاستثمار.

يقام المنتدى العالمي بمشاركة 80 دولة ويستضيف 170 متحدثًا من المختصين في صناعة الضيافة والفندقة.

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
12:14 PM

6 جهات سعودية تشارك في لقاء عالمي للاستثمار.. بفرص سياحية "غير مسبوقة"

يقام في برلين بحضور 80 دولة

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خالد خليل - الرياض
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ينطلق اليوم الأربعاء 24 محرم 1443 المنتدى الدولي للاستثمار الفندقي في برلين، وتشارك فيه 6 جهات سعودية هي: (وزارة الاستثمار، ووزارة السياحة، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، وصندوق التنمية السياحي، وشركة البحر الأحمر، ونيوم)، وعنوان المشاركة "استثمر في السعودية".

وتعرض الجهات المختلفة الفرص الثمينة للمستثمرين والمهتمين، ويمكن الاطلاع على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع السياحة والضيافة في المملكة واستعراض المشاريع السياحية والتعرف على التسهيلات والحوافز التي تقدّمها المملكة للمستثمرين والشركات.

ويحضر مسؤولون وتنفيذيون في وزارة السياحة ووزارة الاستثمار وشركة نيوم وهيئة تطوير بوابة الدرعية وشركة البحر الأحمر، جلسة حوارية تسلط الضوء على المشهد الاستثماري لقطاع السياحة في المشاريع الكبرى.

كما سيتم استعراض دور وزارة الاستثمار في دعم المستثمر المحلي والأجنبي خلال الرحلة الاستثمارية بدءًا بإجراءات التأسيس، ووصولًا إلى ممارسة الأعمال وتقديم الحوافز للمستثمرين.

وفي اليوم الثالث تشارك وزارة السياحة، جلسة حوارية لمناقشة نهج المملكة في الاستثمار العقاري لقطاع الضيافة، والدروس التي يمكن تعلمها من المشاريع الضخمة لقطاع الضيافة في مناطق أخرى، وكيفية الاستدامة في البناء والتشغيل والاستثمار.

يقام المنتدى العالمي بمشاركة 80 دولة ويستضيف 170 متحدثًا من المختصين في صناعة الضيافة والفندقة.

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