وكيل إمارة مكة يدشن حملة "نتراحم معهم" في المنطقة

وتعمل اللجنة التي قدمت في آخر حملة لها أكثر من 53 مليون ريال، على توفير الاحتياجات الأساسية لأسر السجناء، ومن أهمها دفع رسوم إيجار المنازل، وتوفير السلة الغذائية والملابس والأدوات المدرسية لأبناء الأسر الدارسين، وتقديم مكافأة الطلاب والطالبات المتفوقين منهم، وتحفيزهم وتأهيلهم وتدريبهم للحصول على وظيفة مناسبة، والدعم الصحي والنفسي والاجتماعي لمن يحتاج إليه من أفراد الأسر.
وتعمل اللجنة التي قدمت في آخر حملة لها أكثر من 53 مليون ريال، على توفير الاحتياجات الأساسية لأسر السجناء، ومن أهمها دفع رسوم إيجار المنازل، وتوفير السلة الغذائية والملابس والأدوات المدرسية لأبناء الأسر الدارسين، وتقديم مكافأة الطلاب والطالبات المتفوقين منهم، وتحفيزهم وتأهيلهم وتدريبهم للحصول على وظيفة مناسبة، والدعم الصحي والنفسي والاجتماعي لمن يحتاج إليه من أفراد الأسر.
وتعمل اللجنة التي قدمت في آخر حملة لها أكثر من 53 مليون ريال، على توفير الاحتياجات الأساسية لأسر السجناء، ومن أهمها دفع رسوم إيجار المنازل، وتوفير السلة الغذائية والملابس والأدوات المدرسية لأبناء الأسر الدارسين، وتقديم مكافأة الطلاب والطالبات المتفوقين منهم، وتحفيزهم وتأهيلهم وتدريبهم للحصول على وظيفة مناسبة، والدعم الصحي والنفسي والاجتماعي لمن يحتاج إليه من أفراد الأسر.