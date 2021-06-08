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تقليص مواعيد الأشعة في مجمع الملك فيصل بالطائف بنسبة 97%

المستفيدون 60 ألفاً في شهرين ومعدل الانتظار وصل 2.2 يوم بدلاً من شهر

نجح قسم الأشعة بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف في تقليص مواعيد الأشعة لمرضى العيادات الخارجية بنسبة 97%، حيث وصل معدل الانتظار إلى 2.2 يوم بدلاً من شهر، بعد أن عملت أقسام الأشعة لمدة 18 ساعة يومياً، وحققت أقسام الأشعة نتائج متميزة في مشروع برنامج" أداء الصحة".

وكشفت إحصائية رسمية أن المستفيدين من فحوص الرنين المغناطيسي بلغ عددهم 2822، والأشعة المقطعية 5298، والأشعة السينية بالأجهزة الثابتة 34853 فحصاً، والمتنقلة للمرضى المنومين 6158، والتلفزيونية حققت أكبر معدل بعدد 17255، بالإضافة لفحوص نوعية بالمجمع؛ وهي التنظير الإشعاعي، حيث بلغ العدد 345، وقياس هشاشة العظام 253، وتصوير الثدي الماموجرام 292، والطب النووي 86 مستفيداً.

‎وأشار مدير المجمع مبارك اليامي إلى قيام أقسام الأشعة بتحسين فحوص الرنين المغناطيسي ضمن برنامج أداء الصحة، بالرغم من المعوقات المختلفة؛ وأهمها استمرار جائحة كورونا، وتقديم الخدمة للمصابين بهذا المرض.

وأكد "اليامي" أن الأقسام قامت خلال شهري (أبريل ومايو 2021) بفترة عمل تصل لمعدل 18 ساعة يومياً، مما أسهم في تحقيق تقليل وقت الانتظار لمرضى العيادات الخارجية إلى 2.2 يوم، حيث كانت سابقاً تصل وقت المواعيد إلى أكثر من شهر، وتحقق نجاح المشروع رغم المعوقات الحاصلة؛ سعياً في رفع مستوى الرضى لدى المرضى وخدمتهم بالشكل المميز.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تقليص مواعيد الأشعة في مجمع الملك فيصل بالطائف بنسبة 97%
سبق

نجح قسم الأشعة بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف في تقليص مواعيد الأشعة لمرضى العيادات الخارجية بنسبة 97%، حيث وصل معدل الانتظار إلى 2.2 يوم بدلاً من شهر، بعد أن عملت أقسام الأشعة لمدة 18 ساعة يومياً، وحققت أقسام الأشعة نتائج متميزة في مشروع برنامج" أداء الصحة".

وكشفت إحصائية رسمية أن المستفيدين من فحوص الرنين المغناطيسي بلغ عددهم 2822، والأشعة المقطعية 5298، والأشعة السينية بالأجهزة الثابتة 34853 فحصاً، والمتنقلة للمرضى المنومين 6158، والتلفزيونية حققت أكبر معدل بعدد 17255، بالإضافة لفحوص نوعية بالمجمع؛ وهي التنظير الإشعاعي، حيث بلغ العدد 345، وقياس هشاشة العظام 253، وتصوير الثدي الماموجرام 292، والطب النووي 86 مستفيداً.

‎وأشار مدير المجمع مبارك اليامي إلى قيام أقسام الأشعة بتحسين فحوص الرنين المغناطيسي ضمن برنامج أداء الصحة، بالرغم من المعوقات المختلفة؛ وأهمها استمرار جائحة كورونا، وتقديم الخدمة للمصابين بهذا المرض.

وأكد "اليامي" أن الأقسام قامت خلال شهري (أبريل ومايو 2021) بفترة عمل تصل لمعدل 18 ساعة يومياً، مما أسهم في تحقيق تقليل وقت الانتظار لمرضى العيادات الخارجية إلى 2.2 يوم، حيث كانت سابقاً تصل وقت المواعيد إلى أكثر من شهر، وتحقق نجاح المشروع رغم المعوقات الحاصلة؛ سعياً في رفع مستوى الرضى لدى المرضى وخدمتهم بالشكل المميز.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
07:03 PM

تقليص مواعيد الأشعة في مجمع الملك فيصل بالطائف بنسبة 97%

المستفيدون 60 ألفاً في شهرين ومعدل الانتظار وصل 2.2 يوم بدلاً من شهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجح قسم الأشعة بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف في تقليص مواعيد الأشعة لمرضى العيادات الخارجية بنسبة 97%، حيث وصل معدل الانتظار إلى 2.2 يوم بدلاً من شهر، بعد أن عملت أقسام الأشعة لمدة 18 ساعة يومياً، وحققت أقسام الأشعة نتائج متميزة في مشروع برنامج" أداء الصحة".

وكشفت إحصائية رسمية أن المستفيدين من فحوص الرنين المغناطيسي بلغ عددهم 2822، والأشعة المقطعية 5298، والأشعة السينية بالأجهزة الثابتة 34853 فحصاً، والمتنقلة للمرضى المنومين 6158، والتلفزيونية حققت أكبر معدل بعدد 17255، بالإضافة لفحوص نوعية بالمجمع؛ وهي التنظير الإشعاعي، حيث بلغ العدد 345، وقياس هشاشة العظام 253، وتصوير الثدي الماموجرام 292، والطب النووي 86 مستفيداً.

‎وأشار مدير المجمع مبارك اليامي إلى قيام أقسام الأشعة بتحسين فحوص الرنين المغناطيسي ضمن برنامج أداء الصحة، بالرغم من المعوقات المختلفة؛ وأهمها استمرار جائحة كورونا، وتقديم الخدمة للمصابين بهذا المرض.

وأكد "اليامي" أن الأقسام قامت خلال شهري (أبريل ومايو 2021) بفترة عمل تصل لمعدل 18 ساعة يومياً، مما أسهم في تحقيق تقليل وقت الانتظار لمرضى العيادات الخارجية إلى 2.2 يوم، حيث كانت سابقاً تصل وقت المواعيد إلى أكثر من شهر، وتحقق نجاح المشروع رغم المعوقات الحاصلة؛ سعياً في رفع مستوى الرضى لدى المرضى وخدمتهم بالشكل المميز.

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