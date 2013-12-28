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المحافظ العقارية تقيم مزاداً علنياً لتصفية وبيع عقارات بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة

وقّع مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" مع شركة المحافظ العقارية، اتفاقيةً لتسويق 10 عقارات متنوعة بمكة المكرمة؛ وذلك للبيع بالمزاد العلني، والمقرر إقامته في مكة المكرمة يوم الخميس الموافق 21/ 1/ 2021 بفندق بارك إن راديسون العزيزية.


وتتميز العقارات بمواقعها الاستثنائية بالمنطقة المركزية وقربها من الحرم، على شارع إبراهيم الخليل ومنطقة أجياد، ومحطة قطار الحرمين السريع، وغيرها من المواقع التي تحيط بها أبرز المعالم والخدمات بمدينة مكة المكرمة.


وصرّح المدير التنفيذي لشركة المحافظ العقارية عبدالرحمن السيف، بأن هذه الثقة من مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ)، وسام شرف للمحافظ العقارية، وأنها سوف تُسخّر خبرتها العريضة، ومواردها المتنوعة، في مجال التسويق والترويج العقاري؛ لإنجاح هذا المزاد وتحقيق أفضل العوائد؛ مستلهمين في ذلك رؤية مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) المتمثلة في تعظيم الأصول، وسرعة استيفاء الحقوق لكل الأطراف.


وأضاف: "مدينة مكة المكرمة بمختلف مناطقها وأحيائها تزخر بالفرص المميزة، خصوصًا في ظل أهداف رؤية المملكة 2030 باستقطاب عشرات الملايين من الحجاج والمعتمرين والزائرين سنويًّا عبر مشاريع وخدمات التطوير من قِبَل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن ومختلف الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص".


وأكد "السيف"، أن المحافظ العقارية تفخر بثقة كافة شرائح عملائها، عبر مسيرة حافلة بالعديد من الإنجازات على مدى ربع قرن، والمتمثلة في تسويق مجموعة كبيرة من المشاريع المتميزة، في مختلف قطاعات السوق العقاري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المحافظ العقارية تقيم مزاداً علنياً لتصفية وبيع عقارات بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة
سبق

وقّع مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" مع شركة المحافظ العقارية، اتفاقيةً لتسويق 10 عقارات متنوعة بمكة المكرمة؛ وذلك للبيع بالمزاد العلني، والمقرر إقامته في مكة المكرمة يوم الخميس الموافق 21/ 1/ 2021 بفندق بارك إن راديسون العزيزية.


وتتميز العقارات بمواقعها الاستثنائية بالمنطقة المركزية وقربها من الحرم، على شارع إبراهيم الخليل ومنطقة أجياد، ومحطة قطار الحرمين السريع، وغيرها من المواقع التي تحيط بها أبرز المعالم والخدمات بمدينة مكة المكرمة.


وصرّح المدير التنفيذي لشركة المحافظ العقارية عبدالرحمن السيف، بأن هذه الثقة من مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ)، وسام شرف للمحافظ العقارية، وأنها سوف تُسخّر خبرتها العريضة، ومواردها المتنوعة، في مجال التسويق والترويج العقاري؛ لإنجاح هذا المزاد وتحقيق أفضل العوائد؛ مستلهمين في ذلك رؤية مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) المتمثلة في تعظيم الأصول، وسرعة استيفاء الحقوق لكل الأطراف.


وأضاف: "مدينة مكة المكرمة بمختلف مناطقها وأحيائها تزخر بالفرص المميزة، خصوصًا في ظل أهداف رؤية المملكة 2030 باستقطاب عشرات الملايين من الحجاج والمعتمرين والزائرين سنويًّا عبر مشاريع وخدمات التطوير من قِبَل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن ومختلف الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص".


وأكد "السيف"، أن المحافظ العقارية تفخر بثقة كافة شرائح عملائها، عبر مسيرة حافلة بالعديد من الإنجازات على مدى ربع قرن، والمتمثلة في تسويق مجموعة كبيرة من المشاريع المتميزة، في مختلف قطاعات السوق العقاري.

28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
01:11 PM
اخر تعديل
28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
03:19 PM

المحافظ العقارية تقيم مزاداً علنياً لتصفية وبيع عقارات بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّع مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" مع شركة المحافظ العقارية، اتفاقيةً لتسويق 10 عقارات متنوعة بمكة المكرمة؛ وذلك للبيع بالمزاد العلني، والمقرر إقامته في مكة المكرمة يوم الخميس الموافق 21/ 1/ 2021 بفندق بارك إن راديسون العزيزية.


وتتميز العقارات بمواقعها الاستثنائية بالمنطقة المركزية وقربها من الحرم، على شارع إبراهيم الخليل ومنطقة أجياد، ومحطة قطار الحرمين السريع، وغيرها من المواقع التي تحيط بها أبرز المعالم والخدمات بمدينة مكة المكرمة.


وصرّح المدير التنفيذي لشركة المحافظ العقارية عبدالرحمن السيف، بأن هذه الثقة من مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ)، وسام شرف للمحافظ العقارية، وأنها سوف تُسخّر خبرتها العريضة، ومواردها المتنوعة، في مجال التسويق والترويج العقاري؛ لإنجاح هذا المزاد وتحقيق أفضل العوائد؛ مستلهمين في ذلك رؤية مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) المتمثلة في تعظيم الأصول، وسرعة استيفاء الحقوق لكل الأطراف.


وأضاف: "مدينة مكة المكرمة بمختلف مناطقها وأحيائها تزخر بالفرص المميزة، خصوصًا في ظل أهداف رؤية المملكة 2030 باستقطاب عشرات الملايين من الحجاج والمعتمرين والزائرين سنويًّا عبر مشاريع وخدمات التطوير من قِبَل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن ومختلف الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص".


وأكد "السيف"، أن المحافظ العقارية تفخر بثقة كافة شرائح عملائها، عبر مسيرة حافلة بالعديد من الإنجازات على مدى ربع قرن، والمتمثلة في تسويق مجموعة كبيرة من المشاريع المتميزة، في مختلف قطاعات السوق العقاري.

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