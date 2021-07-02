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الولايات المتحدة تسجّل 14,256 إصابة جديدة بكورونا و 231 وفاة

إجمالي الإصابات إلى 33,496,454 والوفيات 602,401 شخص

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 14,256 إصابة ‏جديدة و 231 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏الإصابات إلى 33,496,454 ، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 602,401 .‏

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيسية/ أخبار العالم

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الولايات المتحدة تسجّل 14,256 إصابة جديدة بكورونا و 231 وفاة
سبق

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 14,256 إصابة ‏جديدة و 231 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏الإصابات إلى 33,496,454 ، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 602,401 .‏

02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442
12:40 AM

الولايات المتحدة تسجّل 14,256 إصابة جديدة بكورونا و 231 وفاة

إجمالي الإصابات إلى 33,496,454 والوفيات 602,401 شخص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 14,256 إصابة ‏جديدة و 231 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏الإصابات إلى 33,496,454 ، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 602,401 .‏

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