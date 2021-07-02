سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 14,256 إصابة جديدة و 231 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 33,496,454 ، فيما بلغ عدد الوفيات 602,401 .
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الولايات المتحدة تسجّل 14,256 إصابة جديدة بكورونا و 231 وفاة
إجمالي الإصابات إلى 33,496,454 والوفيات 602,401 شخص
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 14,256 إصابة جديدة و 231 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 33,496,454 ، فيما بلغ عدد الوفيات 602,401 .
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 14,256 إصابة جديدة و 231 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
الولايات المتحدة تسجّل 14,256 إصابة جديدة بكورونا و 231 وفاة
إجمالي الإصابات إلى 33,496,454 والوفيات 602,401 شخص
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 14,256 إصابة جديدة و 231 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 33,496,454 ، فيما بلغ عدد الوفيات 602,401 .