النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. برامج "تنمية الأفلاج" تستهوي 100 شاب بحي الفيصلية

مطالبات بافتتاح مركز دائم للأنشطة يحفظ أوقات الشباب

أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الأفلاج، برامج متنوعة استهوت أكثر من مائة شاب بحي الفيصلية.

وكانت لجنة الأفلاج أطلقت مساء الأربعاء، برنامجًا متكاملًا بمدرسة متوسطة الفيصلية، أشرف على تنفيذه القائم بأعمال المرشد الطلابي بالمدرسة محمد بن سالم الهواملة، وعدد من معلمي المدرسة، وحضره قائد المدرسة مفلح العبود.

وشمل البرنامج مسابقات رياضية وثقافية ومباراة كرة قدم، جمعت بين طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة، كما شهد مشاركة بعض أولياء أمور أبنائهم الطلاب في بعض المسابقات.

وطالب عدد من الأهالي بحي الفيصلية، القائمين على لجنة تنمية الأفلاج، بافتتاح مركز دائم للأنشطة يحفظ أوقات الشباب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بالصور.. برامج "تنمية الأفلاج" تستهوي 100 شاب بحي الفيصلية
سبق

أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الأفلاج، برامج متنوعة استهوت أكثر من مائة شاب بحي الفيصلية.

وكانت لجنة الأفلاج أطلقت مساء الأربعاء، برنامجًا متكاملًا بمدرسة متوسطة الفيصلية، أشرف على تنفيذه القائم بأعمال المرشد الطلابي بالمدرسة محمد بن سالم الهواملة، وعدد من معلمي المدرسة، وحضره قائد المدرسة مفلح العبود.

وشمل البرنامج مسابقات رياضية وثقافية ومباراة كرة قدم، جمعت بين طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة، كما شهد مشاركة بعض أولياء أمور أبنائهم الطلاب في بعض المسابقات.

وطالب عدد من الأهالي بحي الفيصلية، القائمين على لجنة تنمية الأفلاج، بافتتاح مركز دائم للأنشطة يحفظ أوقات الشباب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440
07:19 PM

بالصور.. برامج "تنمية الأفلاج" تستهوي 100 شاب بحي الفيصلية

مطالبات بافتتاح مركز دائم للأنشطة يحفظ أوقات الشباب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
0
21

أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الأفلاج، برامج متنوعة استهوت أكثر من مائة شاب بحي الفيصلية.

وكانت لجنة الأفلاج أطلقت مساء الأربعاء، برنامجًا متكاملًا بمدرسة متوسطة الفيصلية، أشرف على تنفيذه القائم بأعمال المرشد الطلابي بالمدرسة محمد بن سالم الهواملة، وعدد من معلمي المدرسة، وحضره قائد المدرسة مفلح العبود.

وشمل البرنامج مسابقات رياضية وثقافية ومباراة كرة قدم، جمعت بين طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة، كما شهد مشاركة بعض أولياء أمور أبنائهم الطلاب في بعض المسابقات.

وطالب عدد من الأهالي بحي الفيصلية، القائمين على لجنة تنمية الأفلاج، بافتتاح مركز دائم للأنشطة يحفظ أوقات الشباب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,176
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,438
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,158
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,042

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة