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تأكيدًا لمصادر "سبق".. التحويل بين البنوك المحلية على مدار الساعة طوال الأسبوع ابتداء من 21 فبراير

"المركزي السعودي" أعلن إطلاق نظام المدفوعات الفورية بعد نجاح إطلاق المرحلة الأولى التجريبية

أعلن البنك المركزي السعودي، إطلاق نظام المدفوعات الفورية في 21 من فبراير الجاري؛ وذلك بعد نجاح إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لتفعيل النظام مع عدد من البنوك السعودية، وفور إطلاقه سيمكّن النظام المؤسسات المالية والشركات والأفراد، من إتمام عمليات التحويل بين البنوك المختلفة بشكل فوري على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع.

وتجدر الإشارة إلى أن النظام تم الإشراف عليه من قِبَل البنك المركزي، ويُعد خطوة أساسية لتعزيز مركز المملكة كإحدى الدول المتقدمة في خدمات القطاع المصرفي والتقنية المالية، وتحويلها إلى مركز رائد للابتكار في قطاع التقنية المالية. ويساهم النظام في تنفيذ مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030 في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.

وأوضح البنك المركزي أن النظام الذي طوّرته "المدفوعات السعودية"، سيعزز التنمية الاقتصادية عبر زيادة فاعلية المعاملات المالية بين جميع الأطراف في قطاعي الشركات والتجزئة، وتمكين المؤسسات المصرفية وشركات التقنية المالية، من تحسين المنتجات المالية الحالية، وإدارة التدفقات النقدية لقطاع الأعمال، وسيساهم أيضًا في زيادة الشفافية في المدفوعات بين الشركات والأفراد، وتفعيل الابتكار في الخدمات المالية؛ علاوة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين النهائيين.

وأكد البيان أن النظام يعمل بسلاسة تامة بين البنوك السعودية وشركات التقنية المالية، ويساهم في خفض التكلفة التشغيلية، وتوفير حلول مبتكرة للقطاع المالي. وفور تفعيله سيتيح للمستفيدين الاستفادة منه في تنفيذ الحوالات المالية بين الحسابات في البنوك المحلية بشكل فوري، وبرسوم أقل من النظام الحالي للحوالات بين البنوك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تأكيدًا لمصادر "سبق".. التحويل بين البنوك المحلية على مدار الساعة طوال الأسبوع ابتداء من 21 فبراير
سبق

أعلن البنك المركزي السعودي، إطلاق نظام المدفوعات الفورية في 21 من فبراير الجاري؛ وذلك بعد نجاح إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لتفعيل النظام مع عدد من البنوك السعودية، وفور إطلاقه سيمكّن النظام المؤسسات المالية والشركات والأفراد، من إتمام عمليات التحويل بين البنوك المختلفة بشكل فوري على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع.

وتجدر الإشارة إلى أن النظام تم الإشراف عليه من قِبَل البنك المركزي، ويُعد خطوة أساسية لتعزيز مركز المملكة كإحدى الدول المتقدمة في خدمات القطاع المصرفي والتقنية المالية، وتحويلها إلى مركز رائد للابتكار في قطاع التقنية المالية. ويساهم النظام في تنفيذ مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030 في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.

وأوضح البنك المركزي أن النظام الذي طوّرته "المدفوعات السعودية"، سيعزز التنمية الاقتصادية عبر زيادة فاعلية المعاملات المالية بين جميع الأطراف في قطاعي الشركات والتجزئة، وتمكين المؤسسات المصرفية وشركات التقنية المالية، من تحسين المنتجات المالية الحالية، وإدارة التدفقات النقدية لقطاع الأعمال، وسيساهم أيضًا في زيادة الشفافية في المدفوعات بين الشركات والأفراد، وتفعيل الابتكار في الخدمات المالية؛ علاوة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين النهائيين.

وأكد البيان أن النظام يعمل بسلاسة تامة بين البنوك السعودية وشركات التقنية المالية، ويساهم في خفض التكلفة التشغيلية، وتوفير حلول مبتكرة للقطاع المالي. وفور تفعيله سيتيح للمستفيدين الاستفادة منه في تنفيذ الحوالات المالية بين الحسابات في البنوك المحلية بشكل فوري، وبرسوم أقل من النظام الحالي للحوالات بين البنوك.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
11:07 AM
اخر تعديل
11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
12:44 PM

تأكيدًا لمصادر "سبق".. التحويل بين البنوك المحلية على مدار الساعة طوال الأسبوع ابتداء من 21 فبراير

"المركزي السعودي" أعلن إطلاق نظام المدفوعات الفورية بعد نجاح إطلاق المرحلة الأولى التجريبية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
28,483

أعلن البنك المركزي السعودي، إطلاق نظام المدفوعات الفورية في 21 من فبراير الجاري؛ وذلك بعد نجاح إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لتفعيل النظام مع عدد من البنوك السعودية، وفور إطلاقه سيمكّن النظام المؤسسات المالية والشركات والأفراد، من إتمام عمليات التحويل بين البنوك المختلفة بشكل فوري على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع.

وتجدر الإشارة إلى أن النظام تم الإشراف عليه من قِبَل البنك المركزي، ويُعد خطوة أساسية لتعزيز مركز المملكة كإحدى الدول المتقدمة في خدمات القطاع المصرفي والتقنية المالية، وتحويلها إلى مركز رائد للابتكار في قطاع التقنية المالية. ويساهم النظام في تنفيذ مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030 في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.

وأوضح البنك المركزي أن النظام الذي طوّرته "المدفوعات السعودية"، سيعزز التنمية الاقتصادية عبر زيادة فاعلية المعاملات المالية بين جميع الأطراف في قطاعي الشركات والتجزئة، وتمكين المؤسسات المصرفية وشركات التقنية المالية، من تحسين المنتجات المالية الحالية، وإدارة التدفقات النقدية لقطاع الأعمال، وسيساهم أيضًا في زيادة الشفافية في المدفوعات بين الشركات والأفراد، وتفعيل الابتكار في الخدمات المالية؛ علاوة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين النهائيين.

وأكد البيان أن النظام يعمل بسلاسة تامة بين البنوك السعودية وشركات التقنية المالية، ويساهم في خفض التكلفة التشغيلية، وتوفير حلول مبتكرة للقطاع المالي. وفور تفعيله سيتيح للمستفيدين الاستفادة منه في تنفيذ الحوالات المالية بين الحسابات في البنوك المحلية بشكل فوري، وبرسوم أقل من النظام الحالي للحوالات بين البنوك.

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