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"أمانة العاصمة المقدسة" تسحب مشروعين متعثرين بالدائري الرابع

المقاولان تأخرا عن المدة الزمنية المقررة

سحبت أمانة العاصمة المقدسة مشروعين لتعثر المقاولين المنفذين في استكمالهما بالطريق الدائري الرابع في مكة المكرمة.

أوضح ذلك المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف، مشيراً إلى أنه تمت إجراءات سحب المشروعين لتعثر المقاولين في استكمالهما وتأخرهما عن المدة الزمنية المقررة.


وأكد أن أمانة العاصمة المقدسة تسعى لاستمرار المشاريع التنموية والتطويرية بدون تأخير أو تأجيل لما يخدم ضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين وعدم تأخر المشاريع المرتبطة بذلك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة العاصمة المقدسة" تسحب مشروعين متعثرين بالدائري الرابع
سبق

سحبت أمانة العاصمة المقدسة مشروعين لتعثر المقاولين المنفذين في استكمالهما بالطريق الدائري الرابع في مكة المكرمة.

أوضح ذلك المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف، مشيراً إلى أنه تمت إجراءات سحب المشروعين لتعثر المقاولين في استكمالهما وتأخرهما عن المدة الزمنية المقررة.


وأكد أن أمانة العاصمة المقدسة تسعى لاستمرار المشاريع التنموية والتطويرية بدون تأخير أو تأجيل لما يخدم ضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين وعدم تأخر المشاريع المرتبطة بذلك.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
11:31 PM

"أمانة العاصمة المقدسة" تسحب مشروعين متعثرين بالدائري الرابع

المقاولان تأخرا عن المدة الزمنية المقررة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,834

سحبت أمانة العاصمة المقدسة مشروعين لتعثر المقاولين المنفذين في استكمالهما بالطريق الدائري الرابع في مكة المكرمة.

أوضح ذلك المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف، مشيراً إلى أنه تمت إجراءات سحب المشروعين لتعثر المقاولين في استكمالهما وتأخرهما عن المدة الزمنية المقررة.


وأكد أن أمانة العاصمة المقدسة تسعى لاستمرار المشاريع التنموية والتطويرية بدون تأخير أو تأجيل لما يخدم ضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين وعدم تأخر المشاريع المرتبطة بذلك.

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