"اتصالات جدة" تفتح باب القبول لبرامج الدبلوم والبكالوريوس والإنجليزية

بداية من 22 شوال والتقديم عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب

أعلنت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة عن فتح باب القبول في برنامج الدبلوم والبكالوريوس الصباحي والمسائي وبرنامج اللغة الإنجليزية للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1441/ 1442هـ بداية من 22/ 10/ 1441هـ.

ولفتت الكلية إلى أن التسجيل سيكون متاحًا حتى تاريخ 3/ 1/ 1441هـ لبرنامج البكالوريوس الصباحي والمسائي عبر بوابة القبول الموحد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط ugate.tvtc.gov.sa/afrontgate.

وقال عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي إن أعمال القبول بالكلية واستلام الملفات واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول بتاريخ 4/ 11/ 1441هـ وإلى 7/ 11/ 1441هـ.

وأشار العامودي إلى أن الدبلوم الصباحي والمسائي سيبدأ القبول فيه اعتبارًا من 4/ 11/ 1441هـ إلى 17/ 11/ 1441هـ؛ لافتًا إلى أن الدبلوم المسائي متاح للمواطنين والمقيمين.

وأضاف: بخصوص الترشيح والقبول ستصل رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب؛ لذلك ينبغي توخي الدقة أثناء تعبئة الطلب عبر الموقع، ولن تُقبل أوراق أي متدرب بدون التسجيل على الموقع.

وتشمل التخصصات في الكلية لبرنامج الدبلوم: تقنية الحاسب، وتقنية الاتصالات، والتقنية الإلكترونية بتخصص إلكترونيات صناعية وتحكم.

وأكد العامودي أن على المتقدم اختيار البرنامج المناسب، وضرورة مراعاة الدقة، والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آليًّا في استمارة القبول الإلكتروني، ودعا الراغبين في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل، وأن جميع بيانات وشروط القبول بالكلية موجودة بالتفصيل وبدقة بالغة على البوابة الإلكترونية للتسجيل، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب المنتظم في الفترة الصباحية.

وأشار العامودي إلى أن برنامج اللغة الإنجليزية المكثف لخريجي الكليات التقنية والاتصالات سوف يبدأ اعتبارًا من 14/ 11/ 1441هـ وحتى 25/ 11/ 1441هـ.