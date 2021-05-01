النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1048 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 964 خلال الـ24 ساعة الماضية

سقوط حر للسياحة التركية.. عند هذا الحد تراجعت الإيرادات!

هبوط تكشفه بيانات معهد الإحصاء عن الربع الأول من العام

أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي، الجمعة، أن إيرادات السياحة في تركيا تراجعت بنسبة 40.2 % في الربع الأول من العام الحالي.

ووفقاً للبيانات، فقد هبطت إيرادات السياحة خلال تلك الفترة إلى مستوى 2.45 مليار دولار.

وفي 2020 هبطت إيرادات السياحة في تركيا بنسبة 65 % إلى 12.059 مليار دولار.


ووفق جريدة "زمان" يأتي الهبوط في ظل قيود السفر واسعة النطاق المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
سقوط حر للسياحة التركية.. عند هذا الحد تراجعت الإيرادات!
سبق

أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي، الجمعة، أن إيرادات السياحة في تركيا تراجعت بنسبة 40.2 % في الربع الأول من العام الحالي.

ووفقاً للبيانات، فقد هبطت إيرادات السياحة خلال تلك الفترة إلى مستوى 2.45 مليار دولار.

وفي 2020 هبطت إيرادات السياحة في تركيا بنسبة 65 % إلى 12.059 مليار دولار.


ووفق جريدة "زمان" يأتي الهبوط في ظل قيود السفر واسعة النطاق المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا.

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
12:16 PM

سقوط حر للسياحة التركية.. عند هذا الحد تراجعت الإيرادات!

هبوط تكشفه بيانات معهد الإحصاء عن الربع الأول من العام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,220

أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي، الجمعة، أن إيرادات السياحة في تركيا تراجعت بنسبة 40.2 % في الربع الأول من العام الحالي.

ووفقاً للبيانات، فقد هبطت إيرادات السياحة خلال تلك الفترة إلى مستوى 2.45 مليار دولار.

وفي 2020 هبطت إيرادات السياحة في تركيا بنسبة 65 % إلى 12.059 مليار دولار.


ووفق جريدة "زمان" يأتي الهبوط في ظل قيود السفر واسعة النطاق المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,483
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,305
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,848
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,749

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة