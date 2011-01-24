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المسجد الحرام يستقبل أكثر من 7 ملايين معتمر ومُصلٍّ بعد جائحة كورونا

خلال الفترة من 17 صفر إلى 10 جمادى الآخرة

قالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تقرير نشرته، إن أكثر من 7 ملايين و400 ألف معتمر ومُصلٍّ قَدِموا للمسجد الحرام خلال الفترة من 17 صفر إلى 10 جمادى الآخرة من العام الهجري الجاري.

وتفصيلاً، كشفت رئاسة الحرمين عن أعداد المعتمرين التي بلغت (1.934.000) معتمر، بينما بلغ إجمالي عدد المُصلين (5.480.000) مُصلٍّ.

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المسجد الحرام يستقبل أكثر من 7 ملايين معتمر ومُصلٍّ بعد جائحة كورونا
سبق

قالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تقرير نشرته، إن أكثر من 7 ملايين و400 ألف معتمر ومُصلٍّ قَدِموا للمسجد الحرام خلال الفترة من 17 صفر إلى 10 جمادى الآخرة من العام الهجري الجاري.

وتفصيلاً، كشفت رئاسة الحرمين عن أعداد المعتمرين التي بلغت (1.934.000) معتمر، بينما بلغ إجمالي عدد المُصلين (5.480.000) مُصلٍّ.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
07:48 PM

المسجد الحرام يستقبل أكثر من 7 ملايين معتمر ومُصلٍّ بعد جائحة كورونا

خلال الفترة من 17 صفر إلى 10 جمادى الآخرة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
593

قالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تقرير نشرته، إن أكثر من 7 ملايين و400 ألف معتمر ومُصلٍّ قَدِموا للمسجد الحرام خلال الفترة من 17 صفر إلى 10 جمادى الآخرة من العام الهجري الجاري.

وتفصيلاً، كشفت رئاسة الحرمين عن أعداد المعتمرين التي بلغت (1.934.000) معتمر، بينما بلغ إجمالي عدد المُصلين (5.480.000) مُصلٍّ.

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