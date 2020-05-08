القيادة تهنئ رئيس قيرغيزيا بذكرى يوم النصر لبلاده

في برقيتين من خادم الحرمين وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس سورنباي جينبيكوف؛ رئيس الجمهورية القيرغيزية، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية القيرغيزية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس سورنباي جينبيكوف؛ رئيس الجمهورية القيرغيزية، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية القيرغيزية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.