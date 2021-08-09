جامعة الحدود الشمالية تعلن أقل النسب الموزونة لدرجة البكالوريوس للعام الجامعي 1443هـ

أشارت إلى أن تأكيد القبول الجامعي عبر البوابة الإلكترونية يبدأ من اليوم إلى الأحد المقبل

أعلنت جامعة الحدود الشمالية ممثلة بعمادة القبول والتسجيل أقل النسب الموزونة للقبول الجامعي لعام 1443هـ.

وأوضحت الجامعة أن أقل نسبة موزونة في كلية الطب للبنين 95.22 وللبنات 96.20، وفي كلية العلوم الطبية للبنين 89.06 وللبنات 92.92، بينما في التمريض للبنين 92.16 وللبنات 93.84، معلنة أقل النسب الموزونة لكلياتها العلمية والنظرية عبر صحفتها الرسمية.

وأشارت إلى أن تأكيد القبول الجامعي عبر البوابة الإلكترونية يبدأ من اليوم حتى يوم الأحد المقبل الموافق 7 / 1 / 1443هـ، مؤكدة أهمية الالتزام بأوقات مراحل تأكيد القبول حتى لا يؤثر ذلك على فرصهم في القبول بالجامعة.