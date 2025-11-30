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"أوميكرون" وصل "إسرائيل".. رصد 34 إصابة جديدة من السلالة الجديدة

أفادت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل بأنه تم رصد 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا ويشتبه في أنها من سلالة "أوميكرون"، طبقاً لـ"هيئة البث الإسرائيلية".
وقالت رئيسة صحة خدمات الجمهور في وزارة الصحة شارون إلروعي برايس إن تعقب "الشاباك" للهواتف المحمولة للمصابين بفيروس أوميكرون ومن خالطهم هو آلية هامة لرصد حاملي المتحور الجديد.
ونوهت أنه بواسطة جهاز الأمن العام تم رصد أربعين حالة مخالطة إضافية، مؤكدة أنه إذا ما تجاوز عدد المصابين بـ"أوميكرون" عتبة معينة وأصبح هناك تفش جماعي للفيروس فلن تكون حينها حاجة لاستخدام آلية الشاباك الإلكترونية.

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"أوميكرون" وصل "إسرائيل".. رصد 34 إصابة جديدة من السلالة الجديدة
سبق

أفادت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل بأنه تم رصد 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا ويشتبه في أنها من سلالة "أوميكرون"، طبقاً لـ"هيئة البث الإسرائيلية".
وقالت رئيسة صحة خدمات الجمهور في وزارة الصحة شارون إلروعي برايس إن تعقب "الشاباك" للهواتف المحمولة للمصابين بفيروس أوميكرون ومن خالطهم هو آلية هامة لرصد حاملي المتحور الجديد.
ونوهت أنه بواسطة جهاز الأمن العام تم رصد أربعين حالة مخالطة إضافية، مؤكدة أنه إذا ما تجاوز عدد المصابين بـ"أوميكرون" عتبة معينة وأصبح هناك تفش جماعي للفيروس فلن تكون حينها حاجة لاستخدام آلية الشاباك الإلكترونية.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
06:39 PM

"أوميكرون" وصل "إسرائيل".. رصد 34 إصابة جديدة من السلالة الجديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل بأنه تم رصد 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا ويشتبه في أنها من سلالة "أوميكرون"، طبقاً لـ"هيئة البث الإسرائيلية".
وقالت رئيسة صحة خدمات الجمهور في وزارة الصحة شارون إلروعي برايس إن تعقب "الشاباك" للهواتف المحمولة للمصابين بفيروس أوميكرون ومن خالطهم هو آلية هامة لرصد حاملي المتحور الجديد.
ونوهت أنه بواسطة جهاز الأمن العام تم رصد أربعين حالة مخالطة إضافية، مؤكدة أنه إذا ما تجاوز عدد المصابين بـ"أوميكرون" عتبة معينة وأصبح هناك تفش جماعي للفيروس فلن تكون حينها حاجة لاستخدام آلية الشاباك الإلكترونية.

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