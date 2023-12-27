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الصين تسجّل 200 إصابة جديدة بكوفيد-19.. ولا وفيات

خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجّلت الصين خلال الساعات الـ 24 الماضية، 200 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات في بر الصين بلغ 101277، ولم تسجل أيّ وفيات جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 4636.

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الصين تسجّل 200 إصابة جديدة بكوفيد-19.. ولا وفيات
سبق

سجّلت الصين خلال الساعات الـ 24 الماضية، 200 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات في بر الصين بلغ 101277، ولم تسجل أيّ وفيات جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 4636.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
08:26 AM

الصين تسجّل 200 إصابة جديدة بكوفيد-19.. ولا وفيات

خلال الساعات الـ 24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت الصين خلال الساعات الـ 24 الماضية، 200 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات في بر الصين بلغ 101277، ولم تسجل أيّ وفيات جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 4636.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,920
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,002
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,587
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