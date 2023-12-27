الصين تسجّل 200 إصابة جديدة بكوفيد-19.. ولا وفيات

خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجّلت الصين خلال الساعات الـ 24 الماضية، 200 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات في بر الصين بلغ 101277، ولم تسجل أيّ وفيات جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 4636.