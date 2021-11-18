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أمير الشرقية: القطاع الصناعي شريك في التحول وتعزيز المحتوى المحلي

قال: سابك خطت خطوات طموحة وواثقة في مجال الصناعات التحويلية

التقى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الاثنين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" يوسف بن عبدالله البنيان، وعددًا من منسوبي الشركة.

ونوه أمير المنطقة الشرقية بما يحظى به قطاع الصناعات البتروكيماوية من دعمٍ واهتمام من لدن القيادةالرشيدة –أعزها الله-، مشيراً إلى ما تضمنته رؤية المملكة 2030، من تحفيز للقطاع الصناعي ليكون مساهماً فاعلاً في صناعة التحول، وتعزيز المحتوى المحلي، بالإضافة إلى كون هذا القطاع صانعاً هاماً للفرص الوظيفية، ومساهماً في البحث العلمي، والتطوير التقني، مبيناً أن سابك بفضل الله ثم باهتمام القيادة بها، خطت خطوات طموحة وواثقة في مجال الصناعات التحويلية، أسهمت في كونها اسماً بارزاً على مستوى العالم، مؤكداً أن الشركات الكبيرة عليها واجب في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز مشاركتها في تعزيزالمحتوى المحلي، كما أن الواجب على مختلف الشراكات الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية، وتعظيم أثر المشاركة الاقتصادية للشركات الكبيرة، متمنياً لمنسوبي سابك التوفيق.

من جهته عبر الرئيس التنفيذي لسابك يوسف البنيان عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل للشركة ونشاطاتها في المنطقة، وحرصه على مشاركة الشركة في مختلف المناشط الاجتماعية والثقافية، مبيناً أن الشركة ولله الحمد خطت خطوات عديدة نحو تحقيق المزيد من النجاحات في المنطقة وعلى مستوى العالم، مشيراً إلى أن الإشادات تتوالى بالجهود الاجتماعية للشركة في مختلف الميادين.

أمير الشرقية الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الشرقية: القطاع الصناعي شريك في التحول وتعزيز المحتوى المحلي
سبق

التقى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الاثنين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" يوسف بن عبدالله البنيان، وعددًا من منسوبي الشركة.

ونوه أمير المنطقة الشرقية بما يحظى به قطاع الصناعات البتروكيماوية من دعمٍ واهتمام من لدن القيادةالرشيدة –أعزها الله-، مشيراً إلى ما تضمنته رؤية المملكة 2030، من تحفيز للقطاع الصناعي ليكون مساهماً فاعلاً في صناعة التحول، وتعزيز المحتوى المحلي، بالإضافة إلى كون هذا القطاع صانعاً هاماً للفرص الوظيفية، ومساهماً في البحث العلمي، والتطوير التقني، مبيناً أن سابك بفضل الله ثم باهتمام القيادة بها، خطت خطوات طموحة وواثقة في مجال الصناعات التحويلية، أسهمت في كونها اسماً بارزاً على مستوى العالم، مؤكداً أن الشركات الكبيرة عليها واجب في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز مشاركتها في تعزيزالمحتوى المحلي، كما أن الواجب على مختلف الشراكات الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية، وتعظيم أثر المشاركة الاقتصادية للشركات الكبيرة، متمنياً لمنسوبي سابك التوفيق.

من جهته عبر الرئيس التنفيذي لسابك يوسف البنيان عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل للشركة ونشاطاتها في المنطقة، وحرصه على مشاركة الشركة في مختلف المناشط الاجتماعية والثقافية، مبيناً أن الشركة ولله الحمد خطت خطوات عديدة نحو تحقيق المزيد من النجاحات في المنطقة وعلى مستوى العالم، مشيراً إلى أن الإشادات تتوالى بالجهود الاجتماعية للشركة في مختلف الميادين.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
03:36 PM

أمير الشرقية: القطاع الصناعي شريك في التحول وتعزيز المحتوى المحلي

قال: سابك خطت خطوات طموحة وواثقة في مجال الصناعات التحويلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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التقى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الاثنين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" يوسف بن عبدالله البنيان، وعددًا من منسوبي الشركة.

ونوه أمير المنطقة الشرقية بما يحظى به قطاع الصناعات البتروكيماوية من دعمٍ واهتمام من لدن القيادةالرشيدة –أعزها الله-، مشيراً إلى ما تضمنته رؤية المملكة 2030، من تحفيز للقطاع الصناعي ليكون مساهماً فاعلاً في صناعة التحول، وتعزيز المحتوى المحلي، بالإضافة إلى كون هذا القطاع صانعاً هاماً للفرص الوظيفية، ومساهماً في البحث العلمي، والتطوير التقني، مبيناً أن سابك بفضل الله ثم باهتمام القيادة بها، خطت خطوات طموحة وواثقة في مجال الصناعات التحويلية، أسهمت في كونها اسماً بارزاً على مستوى العالم، مؤكداً أن الشركات الكبيرة عليها واجب في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز مشاركتها في تعزيزالمحتوى المحلي، كما أن الواجب على مختلف الشراكات الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية، وتعظيم أثر المشاركة الاقتصادية للشركات الكبيرة، متمنياً لمنسوبي سابك التوفيق.

من جهته عبر الرئيس التنفيذي لسابك يوسف البنيان عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل للشركة ونشاطاتها في المنطقة، وحرصه على مشاركة الشركة في مختلف المناشط الاجتماعية والثقافية، مبيناً أن الشركة ولله الحمد خطت خطوات عديدة نحو تحقيق المزيد من النجاحات في المنطقة وعلى مستوى العالم، مشيراً إلى أن الإشادات تتوالى بالجهود الاجتماعية للشركة في مختلف الميادين.

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