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لقاح الجرعة الواحدة.. سويسرا توافق على استخدام "جونسون آند جونسون"

بعد أن كانت قد وافقت على استخدام لقاحات "فايزر- بيونتك" و"موديرنا"

وافقت هيئة الدواء السويسرية أمس (الاثنين)، على التصريح مؤقتًا باستخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي طورته شركة «جونسون آند جونسون» الأمريكية للأشخاص البالغين 18 عامًا وما فوق، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وكانت سويسرا قد وافقت على استخدام لقاحات «فايزر- بيونتك» و«موديرنا»، في حين ما زالت تدرس طلب اعتماد لقاح «أسترازينيكا»، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وأوصت وكالة الأدوية الأوروبية في وقت سابق من الشهر الحالي، بالترخيص باستخدام اللقاح المضاد لكورونا الذي طورته شركة «جونسون آند جونسون» الأمريكية، في دول الاتحاد الأوروبي. ويعطى هذا اللقاح على جرعة واحدة.

ونقل بيان، نشرته الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي، عن مديرة الوكالة إيمير كوك القول: إن «السلطات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي سيكون لديها خيار آخر لمكافحة الجائحة وحماية حياة مواطنيها وصحتهم».

ولفتت الوكالة إلى أن التجارب السريرية تشير إلى أن فاعلية اللقاح تصل إلى 67٪ وطلب الاتحاد الأوروبي بالفعل جرعات لـ200 مليون شخص من اللقاح.

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لقاح الجرعة الواحدة.. سويسرا توافق على استخدام "جونسون آند جونسون"
سبق

وافقت هيئة الدواء السويسرية أمس (الاثنين)، على التصريح مؤقتًا باستخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي طورته شركة «جونسون آند جونسون» الأمريكية للأشخاص البالغين 18 عامًا وما فوق، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وكانت سويسرا قد وافقت على استخدام لقاحات «فايزر- بيونتك» و«موديرنا»، في حين ما زالت تدرس طلب اعتماد لقاح «أسترازينيكا»، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وأوصت وكالة الأدوية الأوروبية في وقت سابق من الشهر الحالي، بالترخيص باستخدام اللقاح المضاد لكورونا الذي طورته شركة «جونسون آند جونسون» الأمريكية، في دول الاتحاد الأوروبي. ويعطى هذا اللقاح على جرعة واحدة.

ونقل بيان، نشرته الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي، عن مديرة الوكالة إيمير كوك القول: إن «السلطات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي سيكون لديها خيار آخر لمكافحة الجائحة وحماية حياة مواطنيها وصحتهم».

ولفتت الوكالة إلى أن التجارب السريرية تشير إلى أن فاعلية اللقاح تصل إلى 67٪ وطلب الاتحاد الأوروبي بالفعل جرعات لـ200 مليون شخص من اللقاح.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
09:03 AM

لقاح الجرعة الواحدة.. سويسرا توافق على استخدام "جونسون آند جونسون"

بعد أن كانت قد وافقت على استخدام لقاحات "فايزر- بيونتك" و"موديرنا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافقت هيئة الدواء السويسرية أمس (الاثنين)، على التصريح مؤقتًا باستخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي طورته شركة «جونسون آند جونسون» الأمريكية للأشخاص البالغين 18 عامًا وما فوق، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وكانت سويسرا قد وافقت على استخدام لقاحات «فايزر- بيونتك» و«موديرنا»، في حين ما زالت تدرس طلب اعتماد لقاح «أسترازينيكا»، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وأوصت وكالة الأدوية الأوروبية في وقت سابق من الشهر الحالي، بالترخيص باستخدام اللقاح المضاد لكورونا الذي طورته شركة «جونسون آند جونسون» الأمريكية، في دول الاتحاد الأوروبي. ويعطى هذا اللقاح على جرعة واحدة.

ونقل بيان، نشرته الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي، عن مديرة الوكالة إيمير كوك القول: إن «السلطات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي سيكون لديها خيار آخر لمكافحة الجائحة وحماية حياة مواطنيها وصحتهم».

ولفتت الوكالة إلى أن التجارب السريرية تشير إلى أن فاعلية اللقاح تصل إلى 67٪ وطلب الاتحاد الأوروبي بالفعل جرعات لـ200 مليون شخص من اللقاح.

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